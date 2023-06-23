В Харкові суворий вирок винесли "патрульному" окупаційної поліції в Куп’янську

Київський районний суд Харкова визнав винним у колабораціонізмі 37-річного мешканця Куп’янська, який під час захоплення міста російськими військами добровільно пішов на роботу в окупаційну поліцію.

Як повідомляють обласні прокуратура та управління Служби безпеки України, чоловіку за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу присудили 13 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 12 років та з конфіскацією всього майна, яке є його особистою власністю.

Зазначається, що він займав "посаду виконуючого обов'язки поліцейського взводу патрульної служби управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області", отримуючи за це зарплату в розмірі 40 тисяч російських рублів.

"У лавах загарбницького органу він допомагав російським окупантам проводити каральні рейди проти мирних жителів захопленого на той час Куп’янська. Тоді людей просто хапали на вулицях або вдиралися до їхніх помешкань і викрадали. Здебільшого рашисти відвозили потерпілих до місцевої катівні, звідки деякі вже не поверталися", - кажуть в СБУ.

Співробітники спецслужби затримали фігуранта ще восени 2022 року у ході стабілізаційних заходів на звільнених територіях області. У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав частково. Чоловік пояснив, що через окупацію він не знав, що є така стаття як "колабораційна діяльність" і яку вона передбачаї відповідальність.

Нагадаємо також, що в березні той же суд визнав винною в колабораціонізмі жінку, що під час російської окупації працювала бухгалтером у так званому "управлінні освіти військово-цивільної адміністрації Куп'янського району".