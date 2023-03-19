В Куп’янську викрили жінку, що переоформлювала документи підприємців на систему РФ. Але садити її не будуть

На Харківщині викрили жінку, яка під час російської окупації Куп’янська займалась переоформленням документів підприємців за законодавством РФ. Про це повідомляють в Харківській обласній прокуратурі.

За даними дізнання, під час окупації міста жінка погодилась працювати на "нову владу" і добровільно обійняла посаду "виконуючого обов'язки головного спеціаліста ліцензійно-дозвільного відділу" у так званій "військово-цивільній адміністрації Куп’янського району".

Колаборантка приймала заяви від фізичних осіб-підприємців для подальшого переоформлення документів у відповідності до російського законодавства.

34-річній фігурантці повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111-1 Кримінального кодексу (добровільне зайняття громадянином України посади, не пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади на окупованій території).

Фото: Харківська обласна прокуратура

Зазначена норма не передбачає можливість позбавлення волі, однак передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Дізнання проводять дізнавачі Куп‘янського райвідділу поліції за оперативного супроводу департаменту контррозвідки Служби безпеки України та процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо також, що днями було передано до суду справу проти депутатки Куп’янської міської ради та власниці стоматологічної клініки Валентини Кобелєвої, яку обвинувачують в державній зраді та колабораціонізмі.