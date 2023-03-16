В Харкові судитимуть депутатку-власницю агропідприємств, що допомагала армії РФ: хто це

Харківська обласна прокуратура затвердила та направила до Київського районного суду Харкова обвинувальний акт щодо депутатки Шевченківської селищної ради Куп‘янського району.

Як повідомляють у відомстві, жінці інкримінують частину 4 статті 111-1 та частину 1 статті 111-2 Кримінального кодексу (передача матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора, провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором чи її окупаційною адміністрацією; а також пособництво державі-агресору).

Розслідуванням управління Служби безпеки України в Харківській області було встановлено, що під час окупації селища Шевченкове депутатка, яка є власницею декількох сільськогосподарських підприємств, активно допомагала російським військовим.

Зазначається, що вона передала окупантам складські приміщення, які належить її фермерським господарствам, для розміщення там представників збройних формувань держави-агресорки.

Колаборантка навіть встигла переєструвати сільгосппідприємства в окупаційній "податковій службі" Харківської області, аби сплачувати податки до російської казни.

"Аби догодити "новій" владі, фермерка надала вказівку своїм працівникам зібрати пшеницю, горох, ячмінь та гірчицю задля їх передачі представникам РФ. У серпні минулого року депутатка-фермерка віддала окупантам 250 тонн насіння соняшника врожаю 2021 року, який було вивезено до Бєлгородської області РФ", - йдеться в повідомленні.

За підтримки окупантів жінку було призначено на посаду керівника окупаційнох "спілки фермерів Шевченківського району". Зазначається, що вона проводила переговори з керівниками місцевих сільськогосподарських підприємств, під час яких схиляла їх входити до цієї структури. Наразі обвинувачена перебуває під вартою.

Зазначимо, що серед депутатів Шевченківської селищної ради є лише одна жінка, що є власницею декількох сільгосппідприємств - це Наталія Проценко. Паралельно вона також балотувалася від "Опозиційної платформи - За життя" на виборах 2020 року до Харківської обласної ради, але, відповідно, туди не пройшла.

За даними ресурсу Opendatabot, вона є власницею селянського (фермерського) господарства "Золотий колос", ТОВ "Агентство незалежної експертизи "Егіда", інвестиційної аграрної компанії "Балінвест" (село Яковенкове Балаклійської громади), селянського господарства "Колос" та агропідприємства "Шевченківське).