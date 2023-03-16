В Харькове будут судить депутата-владелицу агропредприятий, помогавшую армии РФ: кто это

Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в Киевский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении депутата Шевченковского поселкового совета Купянского района.

Как сообщают в ведомстве, женщине инкриминируют часть 4 статьи 111-1 и часть 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса (передача материальных ресурсов вооруженным формированием государства-агрессора, ведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором или его оккупационной администрацией; а также пособничество государству-агрессору).

Расследованием управления Службы безопасности Украины в Харьковской области было установлено, что во время оккупации поселка Шевченково депутат, являющаяся владелицей нескольких сельскохозяйственных предприятий, активно помогала российским военным.

Отмечается, что она передала оккупантам принадлежащие ее фермерским хозяйствам складские помещения для размещения там представителей вооруженных формирований государства-агрессора.

Колаборантка даже успела перерегистрировать сельхозпредприятия в оккупационной "налоговой службе" Харьковской области, чтобы платить налоги в российскую казну.

"В угоду "новым" властям фермерша дала указание своим работникам собрать пшеницу, горох, ячмень и горчицу для их передачи представителям РФ. В августе прошлого года депутатка-фермерша отдала оккупантам 250 тонн семян подсолнечника урожая 2021 года, который был вывезен в Белгородскую область РФ", - говорится в сообщении.

При поддержке оккупантов женщина также была назначена на должность руководителя оккупационных "союза фермеров Шевченковского района". Отмечается, что она проводила переговоры с руководителями местных сельскохозяйственных предприятий, которых склоняла входить в эту структуру. В настоящее время обвиняемая находится под стражей.

Отметим, что среди депутатов Шевченковского поселкового совета есть только одна владелица нескольких сельхозпредприятий – это Наталья Проценко. Параллельно на выборах 2020 года она также баллотировалась от "Оппозиционной платформы – При жизни" в Харьковский областной совет, но, соответственно, туда не прошла.

По данным ресурса Opendatabot, она является владелицей крестьянского (фермерского) хозяйства "Золотой колос", ООО "Агентство независимой экспертизы "Эгида", инвестиционной аграрной компании "Балинвест" (село Яковенково Балаклейской общины), крестьянского хозяйства "Колос" и агропредприятия "Шевченковское" .