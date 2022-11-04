СБУ задержала депутата, вывозившего в РФ украинское зерно из Харьковщины

Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области. Злоумышленником оказался депутат одного из поселковых советов Купянского района.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Во время захвата части региона злоумышленник одним из первых пошел на сотрудничество с врагом. Будучи владельцем нескольких сельхозпредприятий, чиновник предложил оккупантам свою помощь в незаконном вывозе украинского зерна с востока Украины.

С этой целью он "перерегистрировал" агробизнес в местной оккупационной администрации и начал платить налоги в бюджет РФ.

При этом основную часть собранного урожая должен был отдавать захватчикам, а то, что останется – реализовывать на территории страны-агрессора.

Кроме того, злоумышленник предоставил оккупантам доступ к собственным логистическим складам для базирования и ремонта вражеской военной техники, а также выделял топливо для ее заправки.

После деоккупации района депутат остался в поселке и надеялся избежать наказания. Однако сотрудники СБУ разоблачили его преступную деятельность и задержали.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств" правонарушения", - подчеркнули в СБУ.

Ранее СБУ задержала депутата Купянского районного совета, добровольно пошедшего на сотрудничество с оккупантами и организовавшего им оптовые поставки пищевой продукции с собственного предприятия.