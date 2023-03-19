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В Купянске разоблачили женщину, переоформлявшую документы предпринимателей на систему РФ. Но сажать не будут
В Харьковской области разоблачили женщину, которая во время российской оккупации Купянска занималась переоформлением документов предпринимателей по законодательству РФ. Об этом сообщается в Харьковской областной прокуратуре.
По данным дознания, во время оккупации города женщина согласилась работать на "новую власть" и добровольно заняла должность "исполняющей обязанности главного специалиста лицензионно-разрешительного отдела" в так называемой "военно-гражданской администрации Купянского района".
Колаборантка принимала заявления от физических лиц-предпринимателей для последующего переоформления документов в соответствии с российским законодательством.
34-летней фигурантке сообщено о подозрении по части 2 статьи 111-1 Уголовного кодекса (добровольное занятие гражданином Украины должности, не связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти на оккупированной территории).Подписывайтесь на наш Telegram канал
Указанная норма не предусматривает лишения свободы, однако предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
Дознание проводится дознавателями Купянского райотдела полиции при оперативном сопровождении департамента контрразведки Службы безопасности Украины и процессуальном руководстве областной прокуратуры.
Напомним также, что на днях было передано в суд дело против депутата Купянского городского совета и владелицы стоматологической клиники Валентины Кобелевой, обвиняемой в государственной измене и коллаборационизме.