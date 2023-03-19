В Купянске разоблачили женщину, переоформлявшую документы предпринимателей на систему РФ. Но сажать не будут

В Харьковской области разоблачили женщину, которая во время российской оккупации Купянска занималась переоформлением документов предпринимателей по законодательству РФ. Об этом сообщается в Харьковской областной прокуратуре.

По данным дознания, во время оккупации города женщина согласилась работать на "новую власть" и добровольно заняла должность "исполняющей обязанности главного специалиста лицензионно-разрешительного отдела" в так называемой "военно-гражданской администрации Купянского района".

Колаборантка принимала заявления от физических лиц-предпринимателей для последующего переоформления документов в соответствии с российским законодательством.

34-летней фигурантке сообщено о подозрении по части 2 статьи 111-1 Уголовного кодекса (добровольное занятие гражданином Украины должности, не связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти на оккупированной территории).

Фото: Харьковская областная прокуратура

Указанная норма не предусматривает лишения свободы, однако предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Дознание проводится дознавателями Купянского райотдела полиции при оперативном сопровождении департамента контрразведки Службы безопасности Украины и процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним также, что на днях было передано в суд дело против депутата Купянского городского совета и владелицы стоматологической клиники Валентины Кобелевой, обвиняемой в государственной измене и коллаборационизме.