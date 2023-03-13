Депутатку-владелицу стоматклиники из Купянска будут судить за госизмену и коллаборационизм

Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в Киевский районный суд Харькова обвинительный акт по факту государственной измены и коллаборационной деятельности депутата Купянского городского совета Валентины Кобелевой.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Как отмечают в прокуратуре, расследованием управления Службы безопасности Украины в Харьковской области было установлено, что депутат от запрещенной ніне партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в начале войны перешла на сторону врага.

В конце февраля 2022 года женщина приняла участие во внеочередном заседании Купянского городского совета, на котором поддержала решение о содействии российским войскам в осуществлении оккупации Купянска путем предоставления гарантий бездействия местных властей в вопросе организации обороны города.

После этого обвиняемая помогла российским военным с поселением в помещениях коммунальных предприятий, а также снабдила продуктами питания и спецтехникой для строительства фортификационных сооружений.

Кроме того, являясь владелицей предприятия стоматологической практики "Аркада" в Купянске, в августе прошлого года Кобелева подала заявление в оккупационную "налоговую службу Харьковской области".

В результате этого указанное предприятие получило обязательства по уплате налога на прибыль в казну государства-агрессора и его оккупационных органов. Теперь женщине инкриминируют часть 1 статьи 111 (госизмена) и часть 4 статьи 111-1 Уголовного кодекса (передача материальных ресурсов вооруженным формированием государства-агрессора и/или осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором).

Напомним также, что в конце января в суд было передано дело против владельца АЗС в Купянске, бесплатно заправлявшего технику оккупантов.