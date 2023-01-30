Власника АЗС у Куп’янську судитимуть за безкоштовне заправлення техніки окупантів

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області затвердила та направила до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області справу проти власника АЗС за фактом пособництва державі-агресору.

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Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, 44-річному чоловіку, якого однак будуть судити заочно, інкримінують частину 1 статті 111-2 Кримінального кодексу.

Розслідуванням встановлено, що власник заправки в Куп’янську з кінця квітня добровільно поставляв безкоштовно паливо російським окупантам, щоб ті могли заправляти військову техніку, якою ті кожного дня обстрілювали населені пункти Харківщини. Крім того, власник АЗС надав вказівки своїм підлеглим безкоштовно заправляти службові автівки російських військовослужбовців.

"За "самовіддану" роботу окупанти віддячили пособнику та видали йому "патент на торгову діяльність, сферу громадського харчування, сфери обслуговування населення", специфікація: "роздрібна торговля паливом", - додають в прокуратурі.

Суд наразі задовольнив клопотання окружної прокуратури та наклав арешт на АЗС, власником якої є обвинувачений. Розслідування справи вели слідчі Куп‘янського райвідділу поліції за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України в Харківській області.

Окрім цього, в прокуратурі повідомляють про передачу до того ж Новомосковського міськрайонного суду справи за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу проти старости одного з населених пунктів Куп‘янського району.

Встановлено, що той пішов на співпрацю з російськими загарбниками, і в квітні вони "перепризначили" його на посаду "виконуючого обов'язки помічника начальника Кондрашівського територіального відділу ВЦА Куп'янського району". Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, що 29 листопада було також затримано 50-річну жінку, яка займала таку ж посаду - "виконуючого обов'язки помічника начальника Кондрашівського територіального відділу", втім її окупанти призначили пізніше, 27 червня.