На Харківщині затримали поплічницю окупантів, яка організовувала ремонт водопроводу та роздачу мешканцям грошей

Співробітники Куп’янського райвідділу поліції Харківської області за оперативного супроводу Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України затримали й повідомили про підозру в колабораціонізмі 50-річній жінці.

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Як повідомляють в обласній прокурвтурі, 27 червня вона обійняла псевдопосаду "виконуючої обов'язки помічника начальника відділу" так званого "Кондрашівського територіального відділу ВЦА Куп’янського району".

"Колаборантка видавала односельчанам довідки, щоб вони отримали одноразову грошову допомогу в розмірі 10 тисяч російських рублів. Головною метою її діяльності було створити вигляд "порядку" під час окупації населеного пункту. Задля цього "начальниця" організовувала видачу господарського інвентаря та надавала вказівки людям прибирати територію села", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що жінка організовувала ремонтні роботи з відновлення водопостачання, аби продемонструвати, що окупанти "турбуються" про місцеве населення.

Її було затримано 29 листопада. Підозрюваній інкриміновано частину 5 статті 111-1 Кримінального кодексу. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо також, що нещодавно Служба безпеки затримала самого "начальника Кондрашівського територіального відділу" окупаційної ВЦА, який вирішував транспортно-логістичні питання базування загарбників та допомагав ворогу захоплювати підприємства.