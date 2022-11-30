На Харьковщине задержали приспешницу оккупантов, организовывавшую ремонт водопровода и раздачу жителям денег

Сотрудники Купянского райотдела полиции Харьковской области при оперативном сопровождении Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины задержали и сообщили о подозрении в коллаборационизме 50-летней женщине.

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Как сообщают в областной прокурвтуре, 27 июня она заняла псевдодолжность "исполняющей обязанности помощника начальника отдела" так называемого "Кондрашовского территориального отдела ВГА Купянского района".

"Коллаборантка выдавала односельчанам справки, чтобы они получили единовременную денежную помощь в размере 10 тысяч российских рублей. Главной целью ее деятельности было создать вид "порядка" во время оккупации населенного пункта. Для этого "начальница" организовывала выдачу хозяйственного инвентаря и давала указания людям убирать территорию села", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что женщина организовывала ремонтные работы по восстановлению водоснабжения, чтобы продемонстрировать, что оккупанты "беспокоятся" о местном населении.

Она была задержана 29 ноября. Подозреваемой инкриминирована часть 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что недавно Служба безопасности задержала самого "начальника Кондрашовского территориального отдела" оккупационной ВГА, который решал транспортно-логистические вопросы базирования захватчиков и помогал врагу захватывать предприятия.