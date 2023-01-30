Владельца АЗС в Купянске будут судить за бесплатную заправку техники оккупантов

Купянская окружная прокуратура Харьковской области утвердила и направила в Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области дело против владельца АЗС по факту пособничества государству-агрессору.

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Как сообщает Харьковская областная прокуратура, 44-летнему мужчине, которого, однако, будут судить заочно, инкриминируют часть 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса.

Расследованием установлено, что владелец заправки в Купянске с конца апреля добровольно поставлял бесплатно топливо российским оккупантам, чтобы те могли заправлять военную технику, которой те каждый день обстреливали населенные пункты Харьковщины. Кроме того, владелец АЗС предоставил указания своим подчиненным бесплатно заправлять служебные машины российских военнослужащих.

"За "самоотверженную" работу оккупанты отблагодарили пособника и выдали ему "патент на торговую деятельность, сферу общественного питания, сферы обслуживания населения", спецификация: "розничная торговля топливом", - добавляют в прокуратуре.

Суд удовлетворил ходатайство окружной прокуратуры и наложил арест на АЗС, владельцем которой является обвиняемый. Расследование дела вели следователи Купянского райотдела полиции при оперативном сопровождении Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области.

Кроме этого, в прокуратуре сообщают о передаче в тот же Новомосковский горрайонный суд дела по части 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса против старосты одного из населенных пунктов Купянского района.

Установлено, что тот пошел на сотрудничество с российскими захватчиками, и в апреле они "назначили" его на должность "исполняющего обязанности помощника начальника Кондрашевского территориального отдела ВГА Купянского района". В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, что 29 ноября была также задержана 50-летняя женщина, которая занимала такую же должность - "исполняющей обязанности помощника начальника Кондрашевского территориального отдела", впрочем ее оккупанты назначили позже, 27 июня.