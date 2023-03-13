Депутатку-власницю стоматкліники з Куп’янська судитимуть за держзраду та колабораціонізм

Харківська обласна прокуратура затвердила та направла до Київського районного суду Харкова обвинувальний акт за фактом державної зради та колабораційної діяльності депутатки Куп’янської міської ради Валентини Кобелєвої.

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Як зазначають у прокуратурі, розслідуванням управління Служби безпеки України в Харківській області було встановлено, що депутатка від забороненої вже нині партії "Опозиційна платформа - За життя" на початку війни перейшла на бік ворога.

У кінці лютого 2022 року жінка взяла участь в позачерговому засіданні Куп’янської міської ради, на якому підтримала рішення про сприяння російським військам в здійсненні окупації Куп’янська шляхом надання гарантій бездіяльності місцевої влади в питанні організації оборони міста.

Після цього обвинувачена допомогла російським військовим із поселенням у приміщеннях комунальних підприємств, а також забезпечила продуктами харчування і спецтехнікою для будівництва фортифікаційних споруд.

Крім того, будучи власницею підприємства зі стоматологічної практики "Аркада" у Куп’янську, у серпні минулого року Кобелєва подала заяву до окупаційної "податкової служби Харківської області".

У результаті цього вказане підприємство отримало зобов’язання щодо сплати податку на прибуток у казну держави-агресора та її окупаційних органів. Тепер жінці інкримінують частину 1 статті 111 (держзрада) та частину 4 статті 111-1 Кримінального кодексу (передача матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором).

Нагадаємо також, що наприкінці січня до суду було передано справу проти власника АЗС у Куп’янську, який безкоштовно заправляв техніку окупантів.