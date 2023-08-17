В Киеве задержали российского агента, "готовившего" новый ракетный обстрел города

Служба безопасности провела в Киевской области спецоперацию, в результате которой задержала еще одного российского агента-корректировщика. Злоумышленник за деньги работал на главное управление генерального штаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ).

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что мужчина по указанию агрессора устанавливал геолокацию подразделений Сил обороны на территории столичного региона.

Больше всего врага интересовали ремонтные базы ВСУ, где осуществляют техобслуживание и восстановление украинской техники.

Также мужчина "сливал" оккупантам информацию об электроподстанциях в Киеве.

"По имеющимся данным, вражеская спецслужба надеялась, что во время сбора разведданных их приспешник сможет обнаружить вблизи энергообъектов места боевого дежурства украинской ПВО. Разведывательная информация потребовалась захватчикам для подготовки новой серии прицельных воздушных ударов РФ по Киеву и близлежащих населенных пунктах", - отметили в СБУ.

Правоохранители задержали злоумышленника "на горячем", когда он осуществлял видеосъемку военной базы ВСУ и "привязывал" ее GPS-координаты к электронной карте.

"По данным следствия, злоумышленником является 23-летний житель Одессы, переехавший в Киев в поисках "быстрого заработка". Для этого оставлял собственные "резюме" на специализированных интернет-платформах по поиску подсобных работ. Таким образом на него вышла российская военная разведка, которая за деньги привлекла его к сотрудничеству в интересах страны-агрессора", - сообщают в СБУ.

Там добавляют, что коммуникацию с врагом злоумышленник осуществлял через один из мессенджеров. Для конспирации предатель создал несколько анонимных аккаунтов.

Кроме того, во время обыска по месту жительства задержанного обнаружен ноутбук и смартфон с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения)", - подчеркнули в СБУ.

Как сообщается, в настоящее время злоумышленник взят под стражу. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее СБУ задержала на Киевщине коллаборанта, пытавшегося вступить в подразделение Десантно-штурмовых войск ВСУ для сбора разведданных в пользу РФ.