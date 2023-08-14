В Киеве задержали двух пропагандисток, которые по заказу РФ "разгоняли" фейки о войне в Украине

Киберспециалисты Службы безопасности задержали в Киеве двух приспешниц врага, работавших на россиянина Александра Зенина – главного редактора прокремлевского портала "Вся Тверь".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленницы ежедневно распространяли в украинском сегменте популярных соцсетей и телеграмм-каналов до 70 фейковых сообщений о войне в Украине.

"Прежде всего, злоумышленницы массово "разгоняли" дезинформацию о ходе боевых действий на фронте и пытались дискредитировать Силы обороны. Для этого создали и самостоятельно администрировали сеть пророссийских Телеграмм-каналов и сообществ в фейсбуке, которая охватывала аудиторию более 10 тыс. пользователей", - отметили в пресс-службе СБУ.

Материалы для деструктивного контента злоумышленницы получали в виде электронных "методичек".

За успешно выполненные задачи российский пропагандист посылал своим подопечным до 10 тыс. в гривневом эквиваленте.

По имеющимся данным, Зенин координировал свои действия с российскими спецслужбами и из-за публикаций фигуранток пытался распространять панические настроения в украинском обществе.

"По данным следствия, коллаборантками оказались две безработные жительницы Киева, которые искали работу копирайтера на фриланс-биржах. Таким образом, они попали в поле зрения Зенина, который за ежемесячные "гонорары" привлек их к сотрудничеству в войне против Украины", - сообщили правоохранители.

Кроме того, инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила незаконность действий коллаборанток.

Во время обысков по местам жительства злоумышленниц изъята компьютерная техника, которую они использовали для администрирования вражеских интернет-ресурсов.

Также обнаружен электронный почтовый архив с поличным с перепиской с российским пропагандистом.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обеим фигуранткам о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленницам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - подчеркнули в СБУ.

Ранее Служба безопасности собрала доказательства подрывной деятельности пророссийского блоггера Сергея Лебедева (более известного под псевдонимом "Лохматый"), скрывающегося от правосудия во временно оккупированном Донецке.