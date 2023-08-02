Российскому "военкору" из пула пропагандистов Путина сообщили о подозрении

Служба безопасности собрала доказательную базу на пропагандиста подсанкционных телеканалов "Россия-1" и "Россия-24", коллаборанта Андрея Руденко, публично оправдывающего вооруженную агрессию РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что пропагандист входит в так называемый "пул журналистов Путина" и регулярно восхваляет захватническую политику Кремля.

"С начала полномасштабного вторжения России Руденко выполняет задачи Москвы как "военкор" центральных телеканалов РФ во временно оккупированных районах Донецкой области. Там он готовит сюжеты и делает "прямые включения", в которых пытается дискредитировать украинских защитников, а также подает искаженную информацию о ситуации на восточном фронте", - отмечают в СБУ.

Кроме того, на собственном телеграмм-канале с общей аудиторией более 300 тыс. пользователей пропагандист призвал к скорейшему "присоединению" временно оккупированной части Украины в состав РФ.

"По данным следствия, Руденко еще в 2014 году, проживая в Донецке, одним из первых поддержал оккупацию города. Тогда он активно выражал собственные прокремлевские взгляды во время уличных акций и перед камерами росСМИ. ВГТРК, где он занимался подготовкой заказных и постановочных сюжетов из временно захваченного Донбасса, - сообщили правоохранители.

Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты подрывной деятельности фигуранта в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Руденко о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

"Поскольку злоумышленник находится в России и на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности", - подчеркнули в СБУ.

Ранее Служба безопасности собрала доказательства подрывной деятельности пророссийского блоггера Сергея Лебедева (более известного под псевдонимом "Лохматый"), скрывающегося от правосудия во временно оккупированном Донецке.