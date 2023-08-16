В Николаеве задержали двух сотрудниц облэнерго: до сих пор ждут оккупации региона и отрицают существование Украины (АУДИО)

Служба безопасности задокументировала преступную деятельность и задержала еще двух чиновниц, публично оправдывавших вооруженную агрессию РФ. Фигурантками являются глава одного из подразделений АО "Николаевоблэнерго" и ее заместитель.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в разговорах со своими коллегами и подчиненными женщины отрицали существование Украины как государства и выражали свои надежды на захват всей территории нашего государства.

Также должностные лица оправдывали ракетные удары по Одессе и призвали к массовому убийству украинцев, которые против российских захватчиков.

"Кроме того, злоумышленницы надеялись на скорую оккупацию Киева, Донбасса и Николаевщины, и даже делали собственные прогнозы по "срокам" захвата украинских территорий", - отмечают правоохранители.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обеим чиновницам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

"В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленницам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - подчеркнули в СБУ.

Ранее Служба безопасности задержала в Николаеве предательницу, которая "сливала" в ФСБ информацию о последствиях российских воздушных ударов по объектам критической инфраструктуры региона.