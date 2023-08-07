Агентка РФ готовила ракетный удар по Николаевщине во время визита Зеленского

Служба безопасности задержала осведомительницу спецслужб РФ, которая накануне недавней рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Николаевскую область собирала разведданные о запланированном визите.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в первую очередь злоумышленница пыталась установить время и перечень локаций ориентировочного маршрута главы государства на территории области.

Однако сотрудники СБУ сработали на опережение: заблаговременно получили информацию о разведывательно-подрывной деятельности фигурантки и позаботились о дополнительных мерах безопасности во время визита.

В дальнейшем украинская спецслужба продолжила документировать преступные действия вражеской приспешницы, чтобы получить новые данные о ее российских "кураторах" и полученных задачах.

"Это позволило установить, что у вражеской информаторки были и другие цели. В частности, выявить локацию систем радиоэлектронной борьбы и складов с боеприпасами ВСУ в районе Очакова", - отметили в СБУ.

По имеющимся данным, оккупанты планировали использовать эту информацию для подготовки нового массированного воздушного удара по Николаевщине.

Сотрудники СБУ задержали приспешницу РФ "на горячем" при попытке передачи разведданных захватчикам.

"По данным следствия, злоумышленницей оказалась жительница Очакова, которая была бывшей продавщицей в военном магазине на территории одной из воинских частей региона. Для сбора развединформации она объезжала территорию района и снимала локации украинских объектов. Кроме этого, она пыталась" в темную "получить нужные сведения через собственные связи, в частности, в социальных учреждениях региона", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что правоохранители сообщили задержанной о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

"Сейчас фигурантке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и возможна дополнительная квалификация ее преступных действий. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы", - сообщили в СБУ.

Ранее Служба безопасности разоблачила еще одного информатора российских спецслужб, занимавшегося подготовкой новых воздушных атак РФ на Николаевскую область.