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Преступность
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Агентка РФ готовила ракетный удар по Николаевщине во время визита Зеленского

Распространяла информацию о расположении ВСУ, военной техники и боеприпасов – на Николаевщине подозревается местная жительница
Распространяла информацию о расположении ВСУ, военной техники и боеприпасов – на Николаевщине подозревается местная жительница

Служба безопасности задержала осведомительницу спецслужб РФ, которая накануне недавней рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Николаевскую область собирала разведданные о запланированном визите.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в первую очередь злоумышленница пыталась установить время и перечень локаций ориентировочного маршрута главы государства на территории области.

Однако сотрудники СБУ сработали на опережение: заблаговременно получили информацию о разведывательно-подрывной деятельности фигурантки и позаботились о дополнительных мерах безопасности во время визита.

В дальнейшем украинская спецслужба продолжила документировать преступные действия вражеской приспешницы, чтобы получить новые данные о ее российских "кураторах" и полученных задачах.

"Это позволило установить, что у вражеской информаторки были и другие цели. В частности, выявить локацию систем радиоэлектронной борьбы и складов с боеприпасами ВСУ в районе Очакова", - отметили в СБУ.

По имеющимся данным, оккупанты планировали использовать эту информацию для подготовки нового массированного воздушного удара по Николаевщине.

Сотрудники СБУ задержали приспешницу РФ "на горячем" при попытке передачи разведданных захватчикам.

Фото 2 — Агентка РФ готовила ракетный удар по Николаевщине во время визита Зеленского
Фото 3 — Агентка РФ готовила ракетный удар по Николаевщине во время визита Зеленского
Фото 4 — Агентка РФ готовила ракетный удар по Николаевщине во время визита Зеленского
Фото 5 — Агентка РФ готовила ракетный удар по Николаевщине во время визита Зеленского
Фото 6 — Агентка РФ готовила ракетный удар по Николаевщине во время визита Зеленского

"По данным следствия, злоумышленницей оказалась жительница Очакова, которая была бывшей продавщицей в военном магазине на территории одной из воинских частей региона. Для сбора развединформации она объезжала территорию района и снимала локации украинских объектов. Кроме этого, она пыталась" в темную "получить нужные сведения через собственные связи, в частности, в социальных учреждениях региона", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что правоохранители сообщили задержанной о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

"Сейчас фигурантке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и возможна дополнительная квалификация ее преступных действий. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы", - сообщили в СБУ.

Ранее Служба безопасности разоблачила еще одного информатора российских спецслужб, занимавшегося подготовкой новых воздушных атак РФ на Николаевскую область.

Автор:
Светлана Манько