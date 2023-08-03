В Одессе задержали консультанта "партии Шария": работал на российскую разведку (ФОТО)

Контрразведка Службы безопасности задержала в Одессе агента главного управления Генштаба вооруженных сил РФ (более известный как ГРУ). Он собирал данные о местонахождении воинских частей, личного состава и техники ВСУ и Нацгвардии Украины, а также систем противовоздушной обороны в Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник передавал агрессору цели для воздушных ударов по Одессе, отслеживал места дислокации и перемещения украинских подразделений ПВО, отчитывался о последствиях прилетов ракет и ударов дронами-камикадзе.

По данным следствия, злоумышленник является частным юристом, ранее бывшим помощником-консультантом нескольких депутатов из фракции "партии Шария" в одном из райсоветов Одесской области.

"После полномасштабного вторжения РФ он вместе с женой выехал во временно оккупированный Симферополь, где по собственной инициативе обратился в "военный комиссариат Крыма". Там одессит был завербован кадровым сотрудником 3-го оперативного отдела 316-го разведывательного центра российского ГРУ, который представился сотрудником ФСБ", - отметили в СБУ.

Как сообщают правоохранители, мужчина дал подписку о негласном сотрудничестве в пользу РФ, после чего агенту был присвоен оперативный псевдоним "Diezel".

"Фигурант получил 500 долларов США "аванса" за проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины. И после этого вернулся в Одессу для сбора разведданных. Здесь он также пытался устанавливать контакты с местными правоохранителями, изучая их кандидатуры для пополнения агентурной сети российских спецслужб", - подчеркнули в СБУ.

Коммуникацию с военной разведкой РФ вражеский агент поддерживал через анонимный чат в популярном мессенджере, откуда удалял всю информацию после каждого сеанса связи.

Впоследствии для прикрытия он устроился в одну из местных общественных организаций, которые привлекаются к поддержанию правопорядка в городе.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника обнаружено:

мобильные телефоны и электронные носители с доказательствами незаконной деятельности;

оружие и боеприпасы, направленные на экспертизу.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Сейчас он под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение", - сообщили в СБУ.

Там добавили, что также планируется сообщение о подозрении в шпионаже его российскому куратору. Контрразведчики спецслужбы идентифицировали оперативные связи российского разведчика – еще пятерых кадровых сотрудников ГРУ РФ из числа его близкого окружения.

Кроме того, контрразведка СБУ идентифицировала супругу изменника, которая сейчас проживает в Санкт-Петербурге и также сотрудничает с российским ГРУ, получая ежемесячное жалованье. В частности, женщина администрирует Телеграмм-канал, по заказу вражеских спецслужб распространяет фейки о ситуации в Одессе.

Решается вопрос о сообщении ей о подозрении в государственной измене.

Ранее Служба безопасности задержала в Николаеве изменницу, которая "сливала" в ФСБ информацию о последствиях российских воздушных ударов по объектам критической инфраструктуры региона.