Дело Шария и экс-чиновника Нацполиции передали в суд: их подозревают в работе на ФСБ

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении пророссийского блогера и экс-руководителя Главного управления Национальной полиции в Винницкой области, которых подозревают в государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Имен фигурантов не называют, но из опубликованного коллажа понятно, что речь идет об Анатолии Шарии и Антоне Шевцове.

Подозреваемые в госизмене. Коллаж: Офис генерального прокурора

По данным следствия, они осуществляли подрывную деятельность против Украины по выполнению задач ФСБ РФ.

Как указывают в Офисе генпрокурора, с 2018 года бывший правоохранитель, находясь во временно оккупированном Крыму, сотрудничал с сотрудником российской спецслужбы. Он предоставлял куратору информацию об украинских политиках, руководителях предприятий топливно-энергетической отрасли, владельцах интернет-ресурсов, которые могли быть использованы против Украины.

Экс-руководитель областной полиции привлек к сотрудничеству с ФСБ пророссийского блогера, проживающего в Испании. Он согласился на предложение выполнять задачи спецслужбы.

Сообщники создавали политически ангажированные тенденциозные сюжеты антиукраинского содержания, а о проделанной работе отчитывались куратору из ФСБ.

В настоящее время им инкриминировано государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Анатолий Шарий: подозрения блоггеру

Первое подозрение Анатолию Шарию было объявлено в феврале 2021 года. Тогда в Службе безопасности Украины отмечали, что он проводил противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере, действуя по заказу иностранных структур.

Подозрение сообщили по двум статьям Уголовного кодекса Украины: о государственной измене, а также о нарушении равноправия граждан (здесь речь шла о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства и т.п.).

Летом того же года блогер попал под санкции Совета нацбезопасности и обороны Украины.

В мае 2022 года Шария задержали испанские правоохранители, но суд отпустил его под подписку о невыезде. В том же месяце Украина подала запрос о выдаче блоггера.

А недавно ему объявили еще одно подозрение в государственной измене. Как сообщали в СБУ, пропагандист принимал участие в подготовке и распространении постановочных видеороликов, где российские оккупанты допрашивают украинских пленных.

Общаться с российскими спецслужбами блоггру помогал сообщник во временно оккупированном Севастополе. Им оказался экс-руководитель Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антон Шевцов, получивший подозрение в госизмене в начале 2023 года.