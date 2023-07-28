Справу Шарія й експосадовця Нацполіції передали до суду: їх підозрюють у роботі на ФСБ

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно проросійського блогера та ексочільника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, яких підозрюють у державній зраді. Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Імен фігурантів не називають, але з опублікованого колажу зрозуміло, що йдеться про Анатолія Шарія та Антона Шевцова.

Підозрювані у держзраді. Колаж: Офіс генерального прокурора

За даними слідства, вони здійснювали підривну діяльність проти України на виконання завдань ФСБ РФ.

Як вказують в Офісі генпрокурора, з 2018 року колишній правоохоронець, перебуваючи в тимчасово окупованому Криму, співпрацював зі співробітником російської спецслужби. Він надавав куратору інформацію про українських політиків, керівників підприємств паливно-енергетичної галузі, власників інтернет-ресурсів, які могли бути використані проти України.

Екскерівник обласної поліції залучив до співпраці з ФСБ проросійського блогера, який проживає в Іспанії. Той погодився на пропозицію виконувати завдання спецслужби.

Спільники створювали політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту, а про виконану роботу звітували куратору з ФСБ.

Наразі їм інкриміновано державну зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України).

Анатолій Шарій: підозри блогеру

Першу підозру Анатолію Шарію було оголошено в лютому 2021 року. Тоді в Службі безпеки України зазначали, що він проводив протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері, діючи на замовлення іноземних структур.

Підозру повідомили за двома статтями Кримінального кодексу України: про державну зраду, а також про порушення рівноправності громадян (тут ішлося про розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності тощо).

Влітку того року блогер потрапив під санкції Ради нацбезпеки і оборони України.

У травні 2022 року Шарія затримали іспанські правоохоронці, але суд відпустив його під підписку про невиїзд. Того ж місяця Україна подала запит щодо видачі блогера.

А нещодавно йому оголосили ще одну підозру в державній зраді. Як повідомляли в СБУ, пропагандист брав участь у підготовці і поширенні постановочних відеороликів, де російські окупанти допитують українських полонених.

Комунікувати з російськими спецслужбами блогеру допомагав спільник у тимчасово окупованому Севастополі. Ним виявився ексочільник Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антон Шевцов, який отримав підозру у держзраді на початку 2023 року.