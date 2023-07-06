СБУ сообщила о новом подозрении Шарию, работающему на российскую пропаганду из Испании (ВИДЕО)

Служба безопасности разоблачила новые факты информационно-подрывной деятельности прокремлевского блоггера Анатолия Шария, которые он выполнял по заданию российских спецслужб.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что пропагандист участвовал в подготовке и распространении постановочных видеороликов, где рашисты допрашивают украинских пленников.

"В частности, Шарий лично подсказывал ФСБ как правильно снимать допрос и какие вопросы задавать военнопленным. А уже после съемок монтировал видео, вырезая из него "невыгодные" для РФ моменты. "Смонтированные" сюжеты РФ затем использовала для искусственной дискредитации военно-политического руководства Украины, в том числе, на международной арене", - отметили в СБУ.

По данным следствия, Шарий был вовлечен в негласное сотрудничество кадровым сотрудником 5-й службы ФСБ Косенко М.Ю.

Коммуниковать с российскими спецслужбами блоггеру помогал сообщник во временно оккупированном Севастополе. Им оказался экс-глава Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антон Шевцов, который в начале этого года уже получил подозрение в государственной измене.

"Задокументировано, что именно от него Шарий получил видео с допросов двух пленных военных ВСУ. После "монтажа" файлов их "согласовали" с представителем спецслужбы РФ. Затем Шарий "дополнил" деструктивный сюжет собственными комментариями, выложил на своих интернет-платформах и отчитался своим кураторам, отправив ссылку на публикации", - подчеркнули в СБУ.

Кроме того, сам Шарий в разговорах с сообщником признает, что, несмотря на монтаж, скрыть плохое состояние пленных не удавалось. А родственники украинских защитников, отзывавшихся на опубликованные в соцсетях видео, просили не снимать и не мучить их родных.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Шарию о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц)", - сообщили в СБУ.

Там добавили, что оба фигуранта скрываются от правосудия, а СБУ предпринимает комплексные меры по привлечению обоих злоумышленников к ответственности за преступления против государственной безопасности Украины. Им грозит пожизненное заключение.

Напомним, в феврале 2021 года СБУ сообщила о подозрении Шарию по ч 1. ст. 111 (государственная измена) и ч. 1. ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) Уголовного кодекса Украины.

Также Верховный суд 6 сентября 2022 года о достаточно запретил "Партию Шария".