СБУ разоблачила в Днепре подпольную ячейку "Партии Шария", которая готовилась проводить массовые беспорядки в регионе

Служба безопасности предотвратила попытки расшатывания внутриполитической обстановки на Днепропетровщине. В результате контрдиверсионных мер в областном центре удалось предупредить противоправную деятельность регионального "отделения" запрещенной "Партии Шария".

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в ходе обысков в помещениях прокремлевской ячейки обнаружены инструкции по алгоритму действий по провокации массовых беспорядков во время общественных мероприятий.

Также злоумышленники готовились к проведению уличных акций в поддержку российских оккупантов в случае приближения линии фронта или захвата региона.

Кроме этого найдены "соглашения" представителей партии о неразглашении информации о своей подрывной деятельности против Украины.

"По данным следствия, запрещенный партийный центр организовал выходец из Донбасса, который прибыл в Днепр под видом переселенца. Находясь на постоянной связи с представителями Шария, которые скрываются за границей, он обустроил подпольное отделение "политсилы" в собственном доме. Для конспирации контактировал исключительно с "проверенными" лицами и максимально скрывал адрес своего проживания", - сообщили правоохранители.

В результате следственно-оперативных действий правоохранители также обнаружили в помещении организатора "подполья" склады с враждебными изданиями, листовками и финансовую "отчетность" по расходам на антиукраинскую деятельность.

Изъятые материалы направлены на экспертизу для принятия дальнейших процессуальных действий.

"В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины, продолжается расследование для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения виновных к ответственности", - отметили в СБУ.

Напомним, ранее СБУ задержала в Запорожье блогера, работавшего на Телеграмм-канал прокремлевского пропагандиста Шария.