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В Кривом Роге разоблачили российского информатора: "сливал" через соцсеть данные о перемещении украинской военной авиации
Служба безопасности разоблачила еще одного информатора, собиравшего информацию о перемещении Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов на Днепропетровщине. Злоумышленник фиксировал направления полетов боевых самолетов и вертолетов ВСУ, выполнявших задания на фронте.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что полученную информацию мужчина переправлял через соцсеть "ВКонтакте" в виде фото с координатами.
"По данным следствия, приспешником рашистов оказался житель Кривого Рога, который после 24 февраля 2022 года начал собирать и распространять сведения о дислокации Сил обороны. Он вышел на свою знакомую из города Краснодар, которая находится в поле зрения российских спецслужб. Именно через нее информация о маршруты перемещения украинской военной техники и последствия воздушных атак РФ могли попасть к оккупантам", - отмечают в СБУ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Во время обыска по месту жительства фигуранта обнаружена компьютерная техника, которую он использовал в взрывной деятельности в пользу страны-агрессора.
Также в его доме изъята запретная символика коммунистического режима.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ);
- ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и националистического тоталитарных режимов).
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
Ранее Служба безопасности разоблачила и задержала еще одного агента ФСБ РФ в ходе контрдиверсионных мер в Сумской области. Он собирал информацию и проводил фото- и видеофиксацию объектов сил обороны в приграничных районах области.