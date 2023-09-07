В Кривом Роге разоблачили российского информатора: "сливал" через соцсеть данные о перемещении украинской военной авиации

Служба безопасности разоблачила еще одного информатора, собиравшего информацию о перемещении Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов на Днепропетровщине. Злоумышленник фиксировал направления полетов боевых самолетов и вертолетов ВСУ, выполнявших задания на фронте.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что полученную информацию мужчина переправлял через соцсеть "ВКонтакте" в виде фото с координатами.

"По данным следствия, приспешником рашистов оказался житель Кривого Рога, который после 24 февраля 2022 года начал собирать и распространять сведения о дислокации Сил обороны. Он вышел на свою знакомую из города Краснодар, которая находится в поле зрения российских спецслужб. Именно через нее информация о маршруты перемещения украинской военной техники и последствия воздушных атак РФ могли попасть к оккупантам", - отмечают в СБУ.

Во время обыска по месту жительства фигуранта обнаружена компьютерная техника, которую он использовал в взрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Также в его доме изъята запретная символика коммунистического режима.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ);

ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и националистического тоталитарных режимов).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Ранее Служба безопасности разоблачила и задержала еще одного агента ФСБ РФ в ходе контрдиверсионных мер в Сумской области. Он собирал информацию и проводил фото- и видеофиксацию объектов сил обороны в приграничных районах области.