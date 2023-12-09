Рада расширила список лиц, имеющих право на получение помощи в случае гибели военного

Верховная Рада приняла в целом законопроект №9226 о выплате денежной помощи в случае гибели военного, которым расширяется перечень лиц, имеющих право на получение единовременного пособия.

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Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, за указанный законопроект проголосовали 274 народных избранника.

Как пояснил Гончаренко, этим законопроектом предлагается предоставить право военным и работникам критической инфраструктуры определять доли получателей единовременного пособия по завещанию и предусмотреть его выплату всем членам семьи, в том числе и детям.

"Это очень важный законопроект о военных. Расширяется перечень лиц, имеющих право на получение единовременной помощи", - отметил Гончаренко.

Кто теперь имеет право на выплату:

дети погибшего (умершего), в том числе усыновленные, зачатые при жизни погибшего (умершего) и родившиеся после его смерти;

дети, в отношении которых погибший (умерший) был лишен родительских прав.

Также на выплаты имеют право:

родители (усыновители);

внуки;

один из супругов, переживший погибшее (умершее) лицо;

женщина или мужчина, с которым погибший (умерший) проживали вместе, но не состояли в браке, если совместное проживание установлено решением суда, вступившим в законную силу;

иждивенцы погибшего (умершего).

Единовременное пособие при отсутствии личного распоряжения назначается и выплачивается равными долями всем лицам, имеющим право на его назначение и получение, по личному заявлению соответствующего лица или его законного представителя.

Выплаты за погибшего военного

Семьи украинских военных, погибших при защите Родины, могут получить 15 млн грн денежной помощи от государства.

Согласно действующим порядкам, утвержденным Минобороны и МВД, денежная помощь выплачивается равными частями всем получателям: сначала 1/5 от назначенной суммы, остальное - ежемесячно в течение следующих 40 месяцев.

Если кто-то из членов семьи отказывается от выплаты или не обратился за ней в течение трех лет, то их доля распределяется между другими, кто имеет право на компенсацию.

В то же время, если после назначения и начала выплат, за их получением обращаются другие лица, имеющие на нее право, происходит перераспределение суммы пособия — либо с согласия сторон, либо в судебном порядке.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла законопроект по обеспечению создания и эксплуатации Национального военного мемориального кладбища. Этим документом предлагается перенести его место создания из Быковни в Гатное.