Украинским военным увеличат выплаты: кому именно и на какую сумму

Министерство обороны Украины увеличило перечень военнослужащих, получающих дополнительное вознаграждение. Некоторым категориям военных средства поступят на счета в ближайшее время.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что увеличены выплаты раненым, инструкторам учебных центров, срочникам и курсантам.

В ближайшее время дополнительное вознаграждение поступит на счета следующих категорий военнослужащих:

100 000 грн – военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые осуществляют огненное поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий (ранее они получали 30 000).

– военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые осуществляют огненное поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий (ранее они получали 30 000). 100 000 грн – военнослужащие, осуществляющие разминирование в районах ведения боевых действий (ранее они получали 30 000).

– военнослужащие, осуществляющие разминирование в районах ведения боевых действий (ранее они получали 30 000). 50 000 грн – военнослужащие из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), осуществляющих управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия (ранее они получали 30 000).

– военнослужащие из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), осуществляющих управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия (ранее они получали 30 000). 30 000 грн – военнослужащим за выполнение боевых задач по разминированию вне районов ведения боевых действий.

Этим военнослужащим выплаты начисляются с 29 сентября.

Также раненые военнослужащие, которые не могут выполнять обязанности военной службы по соответствующим должностям, будут получать дополнительно 20 100 грн. Эта выплата начисляется с 1 июня.

Инструкторы учебных центров будут получать дополнительно от 15000 до 30000 грн. Эта выплата также начисляется с 1 июня.

Кроме того, срочники получат доплаты в 6000 грн, а курсанты – 2350 грн. Начисляются выплаты с 1 июня.

"Указанные военнослужащие получат соответствующие доплаты в ближайшее время. Обновленное денежное довольствие военнослужащие начнут получать с 29 сентября", - обещают в Минобороны.

Там добавляют, что выплаты бойцам, воюющим на передовой, сохранены на том же уровне – 100 000 грн.

"Это же касается военнослужащих, получивших ранение (контузию, травму, увечье), связанное с защитой Родины и находящихся на стационарном лечении, а также семей пленных и пропавших без вести", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины принял постановление, нормирующее вопросы ежемесячных доплат для военнослужащих, правоохранителей и спасателей.