Українським військовим збільшать виплати: кому саме та на яку суму

Міністерство оборони України збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду. Деяким категоріям військових кошти надійдуть на рахунки найближчим часом.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що збільшені виплати пораненим, інструкторам навчальних центрів, строковикам та курсантам.

Найближчим часом додаткова винагорода надійде на рахунки наступних категорій військовослужбовців:

100 000 грн – військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000).

– військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). 100 000 грн – військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000).

– військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). 50 000 грн – військовослужбовці зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше вони отримували 30 000).

– військовослужбовці зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше вони отримували 30 000). 30 000 грн – військовослужбовцям за виконання бойових завдань з розмінування поза районами ведення бойових дій.

Цим військовослужбовцям виплати нараховуються з 29-го вересня.

Також поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці та за станом здоров’я не мають змоги виконувати обов’язки військової служби за відповідними посадами, отримуватимуть додатково 20 100 грн. Ця виплата нараховується з 1-го червня.

Інструктори учбових центрів отримуватимуть додатково від 15 000 до 30 000 грн. Ця виплата також нараховується з 1-го червня.

Крім того, строковики отримають доплати у 6 000 грн, а курсанти – 2 350 грн. Нараховуються виплати з 1-го червня.

"Зазначені військовослужбовці отримають відповідні доплати найближчим часом.Оновлене грошове забезпечення військовослужбовці почнуть отримувати з 29-го вересня", - обіцяють в Міноборони.

Там додають, що виплати бійцям, які воюють на передовій, збережені на тому ж рівні – 100 000 грн.

"Це ж стосується військовослужбовців, які отримали поранення (контузію, травму, каліцтво), пов’язане із захистом Батьківщини, та перебувають на стаціонарному лікуванні, а також сімей полонених та зниклих безвісті", - підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка внормовує питання щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників.