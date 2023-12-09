Рада розширила перелік осіб, які мають право на отримання допомоги в разі загибелі військового

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 9226 про виплату грошової допомоги в разі загибелі військового, яким розширюється перелік осіб, які мають право на отримання одноразової допомоги.

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Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко

За його словами, за зазначений законопроєкт проголосували 274 народних обранців.

Як пояснив Гончаренко, цим законопроєктом пропонується надати право військовим і працівникам критичної інфраструктури визначати частки отримувачів одноразової грошової допомоги за заповітом та передбачити її виплату усім членам родини, в тому числі і дітям.

"Це дуже важливий законопроєкт про військових. Розширюється перелік осіб, які мають право на отримання одноразової допомоги", - зауважив Гончаренко.

Хто тепер має право на виплату:

діти загиблого (померлого), у тому числі усиновлені, зачаті за життя загиблого (померлого) та народжені після його смерті;

діти, щодо яких загиблого (померлого) було позбавлено батьківських прав.

Також на виплати мають право:

батьки (усиновлювачі);

онуки;

один із подружжя, який пережив загиблу (померлу) особу;

жінка або чоловік, з яким загиблий (померлий) проживали разом, але не перебували у шлюбі, якщо спільне проживання встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили;

утриманці загиблого (померлого).

Одноразова грошова допомога за відсутності особистого розпорядження призначається і виплачується рівними частками всім особам, які мають право на її призначення та отримання, за особистою заявою відповідної особи або її законного представника.

Виплати за загиблого військового

Родини українських військових, які загинули під час захисту Батьківщини, можуть отримати 15 млн грн грошової допомоги від держави.

Відоповідно до чинних порядків, затверджених Міноборони та МВС, грошова допомога виплачується рівними частинами усім отримувачам: спочатку 1/5 від призначеної суми, решта — щомісячно протягом наступних 40 місяців.

Якщо хтось з членів родини відмовляється від виплати, або не звернувся за нею протягом трьох років, то їхня частка розподіляється між іншими, хто має право на цю компенсацію.

Водночас, якщо після призначення та початку виплат, за їх отриманням звертаються інші особи, які мають на неї право, відбувається перерозподіл суми допомоги — або за згодою сторін, або у судовому порядку.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт щодо забезпечення створення та експлуатації Національного військового меморіального кладовища. Цим документом пропонується перенести його місце створення з Биківні до Гатного.