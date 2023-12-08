Національне військове меморіальне кладовище: Рада дала зелене світло для початку будівництва

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт щодо забезпечення створення та експлуатації Національного військового меморіального кладовища. Цим документом пропонується перенести його місце створення з Биківні до Гатного.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, за зазначений законопроєкт проголосували 303 народних обранців.

Документом дається можливість фактично змінити місце кладовища

«Місце розташування Національного військового меморіального кладовища визначається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни», - йдеться у тексті законопроєкту.

Як пояснив Железняк, раніше 2 травня парламент окремим законопроєктом № 9240 вже визначав місце для Національного військового меморіального кладовища у Биківні, але він досі не підписаний і навряд чи буде, так як уряд вирішив перенести кладовище у Гатне.

Україна має гідно вшанувати героїв

"Україна має гідно вшанувати тих, хто заплатив найвищу ціну за нашу свободу та незалежність. Для цього держава створює Національне військове меморіальне кладовище", - зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він подякував Верховній Раді за підтримку законопроєкту, необхідного для будівництва та експлуатації такого кладовища.

"Цей законопроєкт дозволить у прискореному режимі завершити необхідні роботи. Зокрема, будуть вирішені питання щодо земельної ділянки, містобудівних умов та оцінки впливу на довкілля", - підкреслив Шмигаль.

Він додав, що тепер перед відповідальними відомствами стоїть завдання відкрити першу чергу Національного військового меморіального кладовища вже в першій половині 2024 року.

Будівництво Національного військового меморіального кладовища

Спершу Національне військове меморіальне кладовище (НВМК) пропонувалося облаштувати біля Бабиного Яру, однак проти виступили історики і єврейська громада. Потім був варіант щодо Лисої Гори, але із цим не погодилися екоактивісти, оскільки це пам'ятка архітектури, місцевість належить до природно-заповідного фонду, а тому будувати там заборонено. Також у якості пропозиції висувалися Співоче Поле, ділянки у Берковцях і на Виставковому центрі, але й вони не підійшли.

Згодом зʼявилася пропозиція побудувати меморіал поблизу Биківні в Києві. Для цього варіанту Київська міська рада встигла відвести землю й фактично розпочала процедуру створення меморіалу, а Верховна Рада в травні 2023 року підтримала законопроєкт №9240 щодо розміщення кладовища в Києві.

У серпні уряд прийняв постанову, яка передбачає будівництво НВМК на території Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району Київської області.

Заступник міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун розповідав, що будівництво планують розпочати наприкінці листопада 2023 року. Для цього у бюджеті передбачено 65 млн гривень.