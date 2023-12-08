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Національне військове меморіальне кладовище: Рада дала зелене світло для початку будівництва
Верховна Рада України ухвалила законопроєкт щодо забезпечення створення та експлуатації Національного військового меморіального кладовища. Цим документом пропонується перенести його місце створення з Биківні до Гатного.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За його словами, за зазначений законопроєкт проголосували 303 народних обранців.
Документом дається можливість фактично змінити місце кладовищаПідписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
«Місце розташування Національного військового меморіального кладовища визначається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни», - йдеться у тексті законопроєкту.
Як пояснив Железняк, раніше 2 травня парламент окремим законопроєктом № 9240 вже визначав місце для Національного військового меморіального кладовища у Биківні, але він досі не підписаний і навряд чи буде, так як уряд вирішив перенести кладовище у Гатне.
Україна має гідно вшанувати героїв
"Україна має гідно вшанувати тих, хто заплатив найвищу ціну за нашу свободу та незалежність. Для цього держава створює Національне військове меморіальне кладовище", - зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він подякував Верховній Раді за підтримку законопроєкту, необхідного для будівництва та експлуатації такого кладовища.
"Цей законопроєкт дозволить у прискореному режимі завершити необхідні роботи. Зокрема, будуть вирішені питання щодо земельної ділянки, містобудівних умов та оцінки впливу на довкілля", - підкреслив Шмигаль.
Він додав, що тепер перед відповідальними відомствами стоїть завдання відкрити першу чергу Національного військового меморіального кладовища вже в першій половині 2024 року.
Будівництво Національного військового меморіального кладовища
Спершу Національне військове меморіальне кладовище (НВМК) пропонувалося облаштувати біля Бабиного Яру, однак проти виступили історики і єврейська громада. Потім був варіант щодо Лисої Гори, але із цим не погодилися екоактивісти, оскільки це пам'ятка архітектури, місцевість належить до природно-заповідного фонду, а тому будувати там заборонено. Також у якості пропозиції висувалися Співоче Поле, ділянки у Берковцях і на Виставковому центрі, але й вони не підійшли.
Згодом зʼявилася пропозиція побудувати меморіал поблизу Биківні в Києві. Для цього варіанту Київська міська рада встигла відвести землю й фактично розпочала процедуру створення меморіалу, а Верховна Рада в травні 2023 року підтримала законопроєкт №9240 щодо розміщення кладовища в Києві.
У серпні уряд прийняв постанову, яка передбачає будівництво НВМК на території Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району Київської області.
Заступник міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун розповідав, що будівництво планують розпочати наприкінці листопада 2023 року. Для цього у бюджеті передбачено 65 млн гривень.