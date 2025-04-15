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Верещук розкритикувала мізерні виплати для поранених військовослужбовців

виплати для військових
Виплати військовим: чому поранені отримують 650 грн замість 20 100 грн. / Depositphotos

Поранені військовослужбовці, яких на час лікування вивели поза штат, отримують 650 грн замість 20 100 грн –це несправедливо, вважають в Офісі президента.

Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук розкритикувала несправедливі виплати для поранених військовослужбовців.

Після виїзної наради в одному з військових госпіталів чиновниця заявила про два проблемні питання, пов'язані з пораненими військовослужбовцями.

По-перше, військові частини вимагають, щоб військовослужбовці кожні 10 днів надавали довідки про перебування на лікуванні у закладі охорони здоровʼя. 

"Це неправильно. Заклади охорони здоровʼя та військові частини мають самі обмінюватись цими даними без участі пораненого військовослужбовця. Всі юридичні та технічні умови для цього є. Тому, прошу ГШ ЗСУ, КМС ЗСУ та МОЗ видати додаткові відомчі розʼяснення з цього приводу", - написала заступниця керівника Офісу президента у соцмережах.

По-друге: часто трапляється, що поранені військовослужбовці, яких на час лікування вивели поза штат, не отримують матеріальне забезпечення в повному обсязі. Тобто отримують 650 грн замість щонайменше 20 100 грн. "Це незаконно та неправильно", -  наголосила Ірина Верещук.

Чиновниця закликала Міноборони видати належні відомчі розʼяснення щодо дотримання Закону «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей».

Раніше Delo.ua писало про те, яку підтримку захисникам та ветеранам пропонує Київ.

Автор:
Леся Соловчук