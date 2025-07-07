Міжнародні резерви України зросли до $45,1 млрд у червні

Станом на 1 липня 2025 року обсяг міжнародних резервів України, за попередніми даними, становив $45,1 млрд. У червні резерви зросли на 1,2%, завдяки значним надходженням від міжнародних партнерів, які перевищили як чистий продаж валюти Нацбанком, так і обсяги зовнішніх боргових виплат.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Поточний рівень резервів є достатнім для покриття 5,6 місяця майбутнього імпорту, що підтримує стійкість валютного ринку.

Що вплинуло на стан резервів

У червні уряд України отримав $4,1 млрд міжнародної допомоги від партнерів у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Із цієї суми:

$1,7 млрд надійшло від уряду Канади;

$1,2 млрд – через механізми Світового банку;

$1,15 млрд – від Європейського Союзу.

Боргові виплати в іноземній валюті

На обслуговування та погашення державного боргу було спрямовано $524 млн, зокрема:

$226,8 млн – Світовому банку;

$4,7 млн – ЄБРР;

$4,3 млн – за валютними ОВДП;

$1,6 млн – Європейському Союзу;

$286,6 млн – іншим міжнародним кредиторам;

Крім того, окремо Україна сплатила $426,2 млн Міжнародному валютному фонду.

Операції Національного банку на валютному ринку У червні НБУ продав на міжбанку $3 млрд і викупив до резервів лише $1,3 млн, тобто чистий продаж становив майже $3 млрд.

Вартість резервів також збільшилася на $337,8 млн завдяки переоцінці фінансових інструментів через зміну ринкових цін та курсів валют.

Нагадаємо, станом на 1 червня 2025 року міжнародні резерви України становили 44,54 млрд доларів США, що на 4,6% або 2,15 млрд доларів менше, ніж на початок травня. Зниження резервів обумовлене валютними інтервенціями Національного банку України та борговими виплатами країни в іноземній валюті.