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Міжнародні резерви України зросли до $45,1 млрд у червні
Станом на 1 липня 2025 року обсяг міжнародних резервів України, за попередніми даними, становив $45,1 млрд. У червні резерви зросли на 1,2%, завдяки значним надходженням від міжнародних партнерів, які перевищили як чистий продаж валюти Нацбанком, так і обсяги зовнішніх боргових виплат.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.
Поточний рівень резервів є достатнім для покриття 5,6 місяця майбутнього імпорту, що підтримує стійкість валютного ринку.
Що вплинуло на стан резервів
У червні уряд України отримав $4,1 млрд міжнародної допомоги від партнерів у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Із цієї суми:
- $1,7 млрд надійшло від уряду Канади;
- $1,2 млрд – через механізми Світового банку;
- $1,15 млрд – від Європейського Союзу.
Боргові виплати в іноземній валюті
На обслуговування та погашення державного боргу було спрямовано $524 млн, зокрема:
- $226,8 млн – Світовому банку;
- $4,7 млн – ЄБРР;
- $4,3 млн – за валютними ОВДП;
- $1,6 млн – Європейському Союзу;
- $286,6 млн – іншим міжнародним кредиторам;
Крім того, окремо Україна сплатила $426,2 млн Міжнародному валютному фонду.
Операції Національного банку на валютному ринку У червні НБУ продав на міжбанку $3 млрд і викупив до резервів лише $1,3 млн, тобто чистий продаж становив майже $3 млрд.
Вартість резервів також збільшилася на $337,8 млн завдяки переоцінці фінансових інструментів через зміну ринкових цін та курсів валют.
Нагадаємо, станом на 1 червня 2025 року міжнародні резерви України становили 44,54 млрд доларів США, що на 4,6% або 2,15 млрд доларів менше, ніж на початок травня. Зниження резервів обумовлене валютними інтервенціями Національного банку України та борговими виплатами країни в іноземній валюті.