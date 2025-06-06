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Міжнародні резерви України у травні зменшилися на $2,15 млрд: причини
Станом на 1 червня 2025 року міжнародні резерви України становили 44,54 млрд доларів США, що на 4,6% або 2,15 млрд доларів менше, ніж на початок травня. Зниження резервів обумовлене валютними інтервенціями Національного банку України та борговими виплатами країни в іноземній валюті.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.
Динаміка міжнародних резервів України
Загальна динаміка міжнародних резервів України у травні була визначена кількома основними чинниками.
По-перше, операції Національного банку на валютному ринку. За даними балансу, НБУ продав валюту на суму 2 962,4 млн дол. та купив лише 1,3 млн дол.. Таким чином, чистий продаж валюти НБУ у травні становив 2 961,1 млн дол.
По-друге, надходження на рахунки уряду та виплати за державним боргом. У травні на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 1 357,1 млн доларів, з яких:
- 1 129,5 млн доларів надійшло від Європейського Союзу в рамках ініціативи G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine);
- 227,6 млн доларів – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
Водночас Україна виплатила за обслуговування і погашення державного боргу 310,1 млн доларів, зокрема:
- 184,4 млн доларів – за валютні ОВДП;
- 67,1 млн доларів – за борг перед Європейським інвестиційним банком (ЄІБ);
- 30,2 млн доларів – за борг перед Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР);
- 28,4 млн доларів – іншим міжнародним кредиторам.
Окрім цього, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 296,3 млн доларів.
По-третє, переоцінка фінансових інструментів через зміни курсу валют і ринкової вартості. У травні вартість фінансових інструментів зросла на 55,8 млн доларів завдяки переоцінці.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту.
Станом на 1 травня 2025 року міжнародні резерви України становили 46,7 млрд дол. У квітні вони зросли на 10,2% або на 4,3 млрд доларів.