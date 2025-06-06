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Международные резервы Украины в мае уменьшились на $2,15 млрд: причины

гривны, доллары
Международные резервы Украины снизились на 4,6% / Хвиля

По состоянию на 1 июня 2025 года международные резервы Украины составили 44,54 млрд долл., что на 4,6% или 2,15 млрд долл. меньше, чем на начало мая. Снижение резервов обусловлено валютными интервенциями Национального банка и долговыми выплатами страны в иностранной валюте.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Динамика международных резервов Украины

Общая динамика международных резервов в мае была определена несколькими основными факторами.

Во-первых, сделки Национального банка на валютном рынке. По данным баланса, НБУ продал валюту на сумму 2 962,4 млн долл. и купил всего 1,3 млн долл. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в мае составила 2 961,1 млн долл.

Во-вторых, поступление на счета правительства и выплаты по государственному долгу. В мае на валютные счета правительства в НБУ поступило 1 357,1 млн долл., из которых:

  • 1 129,5 млн долл. поступило от Европейского Союза в рамках инициативы G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine);
  • 227,6 млн долл. – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

В то же время Украина выплатила за обслуживание и погашение государственного долга 310,1 млн долл., в частности:

  • 184,4 млн долл. – за валютные ОВГЗ;
  • 67,1 млн долл. – за долг перед Европейским инвестиционным банком (ЕИБ);
  • 30,2 млн долл.– за долг перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР);
  • 28,4 млн долл. – другим международным кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 296,3 млн долл.

В-третьих, переоценка денежных инструментов из-за конфигурации курса валют и рыночной стоимости. В мае стоимость финансовых инструментов выросла на 55,8 млн долл.благодаря переоценке.

Текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 5,4 месяца грядущего импорта.

По состоянию на 1 мая 2025 года международные резервы Украины составляли 46,7 млрд долл. В апреле они выросли на 10,2% или на 4,3 млрд долл.

Автор:
Ольга Опенько