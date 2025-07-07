Международные резервы Украины выросли до $45,1 млрд в июне

По состоянию на 1 июля 2025 года объем международных резервов Украины, по предварительным данным, составил $45,1 млрд. В июне резервы выросли на 1,2%, благодаря значительным поступлениям от международных партнеров, которые превысили как чистую продажу валюты Нацбанком, так и объемы внешних долговых выплат.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Текущий уровень резервов достаточен для покрытия 5,6 месяца будущего импорта, что поддерживает устойчивость валютного рынка.

Что повлияло на состояние резервов

В июне правительство Украины получило $4,1 млрд международной помощи от партнеров в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Из этой суммы:

$1,7 млрд. поступило от правительства Канады;

$1,2 млрд – через механизмы Всемирного банка;

$1,15 млрд – от Европейского Союза.

Долговые выплаты в иностранной валюте

На обслуживание и погашение государственного долга было направлено $524 млн, в том числе:

$226,8 млн – Всемирному банку;

$4,7 млн – ЕБРР;

$4,3 млн – по валютным ОВГЗ;

$1,6 млн – Европейскому Союзу;

$286,6 млн – другим международным кредиторам;

Кроме того, отдельно Украина уплатила $426,2 млн Международному валютному фонду.

Операции Национального банка на валютном рынке В июне НБУ продал на межбанке $3 млрд и выкупил в резервы только $1,3 млн, то есть чистая продажа составила почти $3 млрд.

Стоимость резервов также увеличилась на $337,8 млн благодаря переоценке финансовых инструментов из-за изменения рыночных цен и курсов валют.

Напомним, по состоянию на 1 июня 2025 года международные резервы Украины составили 44,54 млрд. долларов США, что на 4,6% или 2,15 млрд. долларов меньше, чем на начало мая. Снижение резервов обусловлено валютными интервенциями Национального банка и долговыми выплатами страны в иностранной валюте.