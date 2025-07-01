С начала полномасштабного вторжения Всемирный банк мобилизовал более $77 млрд на поддержку Украины

Всемирный банк мобилизовал более 77 миллиардов долларов для помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Глава правительства поблагодарил Всемирный банк за поддержку и подчеркнул, что сегодня в Украине реализуется 18 совместных с Банком проектов.

"Работаем вместе над подготовкой к послевоенному восстановлению. В частности, речь идет о запуске эффективной системы управления государственными инвестпроектами и разработке сценариев ускоренной экономической интеграции Украины в ЕС", — отметил Шмыгаль.

Правительство также рассматривает дальнейшее углубление сотрудничества с Всемирным банком, в частности, в части институционального развития, модернизации государственного управления и привлечения международного опыта для реализации долгосрочных стратегических проектов восстановления.

Шмыгаль подчеркнул, что поддержка Всемирного банка является ключевой для преодоления последствий войны, экономической стабилизации и закладки основ для устойчивого восстановления Украины в послевоенный период.

Напомним, Всемирный банк одобрил создание фонда финансового посредничества (FIF) для поддержки Украины, вклад в который ожидается от США, Канады и Японии.