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С начала полномасштабного вторжения Всемирный банк мобилизовал более $77 млрд на поддержку Украины
Всемирный банк мобилизовал более 77 миллиардов долларов для помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Глава правительства поблагодарил Всемирный банк за поддержку и подчеркнул, что сегодня в Украине реализуется 18 совместных с Банком проектов.
"Работаем вместе над подготовкой к послевоенному восстановлению. В частности, речь идет о запуске эффективной системы управления государственными инвестпроектами и разработке сценариев ускоренной экономической интеграции Украины в ЕС", — отметил Шмыгаль.
Правительство также рассматривает дальнейшее углубление сотрудничества с Всемирным банком, в частности, в части институционального развития, модернизации государственного управления и привлечения международного опыта для реализации долгосрочных стратегических проектов восстановления.
Шмыгаль подчеркнул, что поддержка Всемирного банка является ключевой для преодоления последствий войны, экономической стабилизации и закладки основ для устойчивого восстановления Украины в послевоенный период.
Напомним, Всемирный банк одобрил создание фонда финансового посредничества (FIF) для поддержки Украины, вклад в который ожидается от США, Канады и Японии.