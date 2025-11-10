НБУ обновляет правила формирования обязательных резервов: что меняется с 10 ноября

С 10 ноября 2025 года Национальный банк Украины вводит изменения в требования по формированию банками обязательных резервов. Цель обновлений – повысить эффективность регулирования денежно-кредитного рынка в условиях военного положения и стимулировать привлечение внешнего финансирования.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Теперь при расчете нормативов обязательного резервирования не будут учитываться принудительно изъятые и санкционные средства, в частности:

средства, принудительно изъятые в соответствии с Законом Украины "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов", а также средства, полученные во владение этим законом;

заблокированы средства, на которые распространено действие специальных экономических или других ограничительных мер по закону Украины "О санкциях".

Как отмечают в Нацбанке, это решение позволит оптимизировать подходы к расчету обязательных резервов, ведь такие средства фактически обездвижены и не влияют на монетарные процессы.

В то же время в регуляторе подчеркивают, что изменения не окажут значительного влияния на общий объем обязательного резервирования в банковской системе.

Кроме того, с 10 декабря 2025 года НБУ исключит из расчета обязательных резервов кредиты, привлеченные банками сроком более одного года от юридических лиц-нерезидентов, в составе акционеров которых являются иностранные государства или международные финансовые организации (МФО) с долей не менее 10%.