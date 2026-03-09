Національний банк впроваджує європейські стандарти буферів капіталу для банків: що відомо

Національний банк України відновлює вимоги щодо формування буферів капіталу та приводить нормативи достатності капіталу у відповідність до законодавства ЄС. Це дозволить створити запас міцності для стабільної роботи банків у періоди економічної нестабільності.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Нові вимоги затверджені постановою Правління Національного банку України від 04 березня 2026 року № 23 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", що набирає чинності з 31 грудня 2026 року.

Розмір буфера консервації капіталу встановлено на рівні 2,5% для всіх банківських установ без винятку. Для системно важливих банків додатково запроваджується буфер системної важливості, розмір якого становитиме від 1% до 2% залежно від категорії установи.

Разом із впровадженням буферів Національний банк знижує мінімальні значення нормативів достатності капіталу, приводячи їх до стандартів Європейського Союзу.

З 1 січня 2027 року мінімальний норматив достатності регулятивного капіталу становитиме 8%. Для капіталу 1 рівня встановлено норматив у 6%, а для основного капіталу 1 рівня — на рівні 4,5%.

Запровадження буферів дозволяє відмовитися від штучно підвищених мінімальних нормативів, які діяли раніше для компенсації ризиків. Крім того запропонований перехідний період тривалістю майже рік вважається достатнім для адаптації банківського сектору до нових умов роботи.

"Запропонований строк упровадження змін є достатнім для адаптації діяльності банків до анонсованих змін без зниження темпів кредитування", — зазначили в НБУ.

Нагадаємо, з 10 листопада 2025 року Нацбанк запровадив зміни до вимог щодо формування банками обов’язкових резервів. Мета оновлень — підвищити ефективність регулювання грошово-кредитного ринку в умовах воєнного стану та стимулювати залучення зовнішнього фінансування.