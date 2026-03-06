НБУ сообщает о росте резервов и стабилизации деловых настроений

Январь-февраль 2026 показали замедление инфляции до 7,4% г/г, рост международных резервов до $57,7 млрд и стабилизацию деловых настроений бизнеса.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Украинская экономика в начале 2026 года

На фоне масштабных энергодефицитов деловые настроения бизнеса ухудшились в январе, однако в феврале стали стабилизироваться. Ухудшение энергетической ситуации привело к сокращению производства в промышленности и строительстве, в то время как оживление аграрного экспорта поддержало грузовые перевозки, а рост спроса населения на товары автономного энергообеспечения и продовольствие способствовало торговле.

Предложение рабочей силы в начале года росло быстрее спроса, однако нехватка кадров в некоторых сферах и увеличение государственных расходов на зарплаты и пенсии стимулировали рост заработных плат. Несмотря на сложную зиму количество чистых выездов за границу в январе уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе дефицит торговли товарами существенно снизился из-за сезонного падения импорта, что привело к сокращению дефицита текущего счета до 0,6 млрд дол. по сравнению с 1,4 млрд. дол. в декабре 2025г. Международные резервы по итогам месяца выросли до 57,7 млрд. дол.

Дефицит госбюджета в январе превысил прошлогодний показатель, но финансирование потребностей осуществлялось за счет международной помощи и внутренних заимствований, объемы которых существенно выросли. Роловер ОВГЗ во всех валютах за первые два месяца 2026 составил 147%.

Несмотря на снижение учетной ставки в конце января и ответную реакцию рыночных ставок, гривневые инструменты сбережений оставались востребованными. В феврале объем срочных депозитов в гривне вырос на 5 млрд грн, а портфель гривневых ОВГЗ – на 10 млрд грн. Уменьшение чистого спроса на валюту позволило Нацбанку сократить объемы интервенций по продаже иностранной валюты.

Напомним, ранее сообщалось, что банковская система Украины демонстрирует устойчивость даже на пятый год полномасштабной войны и остается привлекательной для иностранных инвесторов.