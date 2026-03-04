Запланована подія 2

Банковская система Украины остается устойчивой и интересной для иностранных инвесторов

Банковская система Украины демонстрирует устойчивость даже на пятый год полномасштабной войны и остается привлекательной для иностранных инвесторов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление первого заместителя главы Национального банка Украины Сергея Николайчука.

По его словам, если во время первой волны иностранной экспансии на украинский банковский рынок в 2005-2008 годах международные игроки заходили в страну со своими технологиями, то ситуация изменилась. Теперь иностранные банки заинтересованы именно украинскими технологическими решениями и выработками, которые сформировались отечественным банковским сектором.

Николайчук охарактеризовал текущее состояние экономики как стабильное. Несмотря на вызовы войны и проблемы с энергоснабжением, дефицит электроэнергии, по его оценке, не оказал существенного негативного влияния на бизнес. Это позволило сохранить достаточно оптимистичные экономические ожидания.

Отдельно он отметил роль банков в поддержке экономического восстановления. В частности, проекты создания 1,4 ГВт новых генерирующих мощностей в энергетике были профинансированы исключительно за счет банковского кредитования бизнеса. Это, по его словам, свидетельствует о способности банковской системы брать на себя ответственность за стратегически важные инфраструктурные направления.

Комментируя перспективы евроинтеграции, первый замглавы НБУ выразил уверенность в конкурентоспособности украинских банков на европейском рынке. Он также отметил, что экономика Украины может стать важной составляющей европейской экономики, в частности, учитывая роль страны в укреплении обороноспособности на восточных границах ЕС.

Напомним, в конце 2025 года НБУ в очередной раз провел оценку устойчивости банков и банковской системы Украины. Оценка впервые после полномасштабного вторжения включала стресс-тестирование по неблагоприятному сценарию. 12 банков прошли стресс-тестирование без установления необходимых уровней достаточности капитала.

Автор:
Татьяна Гойденко