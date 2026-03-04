Банківська система України залишається стійкою та цікавою для іноземних інвесторів

Банківська система України демонструє стійкість навіть на п’ятий рік повномасштабної війни та залишається привабливою для іноземних інвесторів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву першого заступника голови Національного банку України Сергія Ніколайчука.

За його словами, якщо під час першої хвилі іноземної експансії на український банківський ринок у 2005–2008 роках міжнародні гравці заходили в країну зі своїми технологіями, то нині ситуація змінилася. Тепер іноземні банки зацікавлені саме українськими технологічними рішеннями та напрацюваннями, які сформувалися вітчизняним банківським сектором.

Ніколайчук охарактеризував поточний стан економіки як стабільний. Попри виклики війни та проблеми з енергопостачанням, дефіцит електроенергії, за його оцінкою, не мав суттєвого негативного впливу на бізнес. Це дозволило зберегти достатньо оптимістичні економічні очікування.

Окремо він наголосив на ролі банків у підтримці економічного відновлення. Зокрема, проєкти зі створення 1,4 ГВт нових генеруючих потужностей в енергетиці були профінансовані виключно за рахунок банківського кредитування бізнесу. Це, за його словами, свідчить про здатність банківської системи брати на себе відповідальність за стратегічно важливі інфраструктурні напрями.

Коментуючи перспективи євроінтеграції, перший заступник голови НБУ висловив упевненість у конкурентоспроможності українських банків на європейському ринку. Він також зазначив, що економіка України може стати важливою складовою європейської економіки, зокрема з огляду на роль країни у зміцненні обороноздатності на східних кордонах ЄС.

Нагадаємо, в кінці 2025 року НБУ вчергове провів оцінку стійкості банків та банківської системи України. Оцінка вперше після повномасштабного вторгнення включала стрес-тестування за несприятливим сценарієм. 12 банків пройшли стрес-тестування без встановлення необхідних рівнів достатності капіталу.