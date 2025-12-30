НБУ оприлюднив результати оцінки стійкості банків: яким фінустановам потрібна докапіталізація

Національний банк учергове провів оцінку стійкості банків та банківської системи України. Цього року оцінка стійкості вперше після повномасштабного вторгнення включала стрес-тестування за несприятливим сценарієм. 12 банків пройшли стрес-тестування без встановлення необхідних рівнів достатності капіталу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як зазначає Нацбанк, оцінка стійкості передбачає оцінку якості активів (asset quality review – AQR) для всіх банків, екстраполяцію результатів AQR в разі виявлення великої кількості помилок в оцінці пруденційних резервів за кредитами.

Результати AQR практично не потребували коригування оцінок пруденційних резервів. Відповідно не було підстав і для здійснення екстраполяції результатів першого етапу. "Суттєві недоліки в оцінці виявлено лише в одного невеликого банку, який пізніше було визнано неплатоспроможним", — зазначили в НБУ.

Етапи тестування

Оцінка стійкості банків та банківської системи 2025 року традиційно складалася з трьох етапів.

Перший етап – оцінку якості активів та прийнятності забезпечення (asset quality review, AQR) – провели зовнішні аудитори для усіх банків.

Другий етап – екстраполяція результатів AQR – здійснюється, лише якщо під час AQR виявлено значну кількість помилок в оцінці пруденційних резервів за кредитами. Цього року не було підстав здійснювати екстраполяцію для жодного з банків.

Третій етап оцінки стійкості – стрес-тестування – проводив НБУ лише для найбільших банків. Вони обиралися за трьома критеріями – обсягами ризикозважених активів, кредитів та депозитів населення. Також стрес-тестування було обов’язковим для фінустанов із підвищеними нормативами достатності капіталу за результатами оцінки стійкості 2023 року. Тож стрес-тестування пройшов 21 банк — на них загалом припадає понад 90% активів банківської системи.

Результати тестування

За результатами стрес-тестування у 2025 році загальний обсяг капіталу банків зростав за обох сценаріїв, тоді як у 2021 році капітал системи в цілому знижувався в несприятливому сценарії. Порівняно з результатами оцінки стійкості до повномасштабного вторгнення знизилася кількість банків, для яких встановлено підвищені вимоги до достатності капіталу.

За базовим макроекономічним сценарієм підвищений рівень достатності капіталу було встановлено лише для шести фінустанов, які сукупно мають 5% активів сектору: Кредит Дніпро, Таскомбанк, ВСТ банк, А-банк, банк Львів та Правекс.

Стрес-тестування банків за базовим сценарієм / НБУ

За несприятливим сценарієм підвищений необхідний рівень нормативів достатності капіталу було встановлено для дев’яти банків із сукупною часткою 18% активів сектору. Окрім шести названих фінустанов це державні Укрексімбанк та Сенс Банк та приватний МТБ Банк.

Стрес-тестування банків за несприятливим сценарієм

Цього року 12 банків пройшли стрес-тестування без встановлення необхідних рівнів достатності капіталу: державні Приватбанк, Ощадбанк та Укргазбанк, фінустанови з іноземним капіталом Райффайзен банк, Укрсиббанк, Креді Агріколь Банк, ОТП банк, Прокредитбанк, Кредобанк, а також приватні ПУМБ, Універсал банк та Південний.

Банки, для яких встановлено потребу в капіталі, вже виконують плани реструктуризації: вони накопичують капітал за рахунок прибутків та мінімізують ризики. Фінустанови мають досягнути необхідних рівнів достатності капіталу, визначених за базовим сценарієм, до кінця цього року, а за несприятливим – до жовтня 2026 року.

