На страховому, платіжному ринках та в кредитних спілках оновлено вимоги до внутрішнього аудиту

Національний банк України оновив вимоги до здійснення внутрішнього аудиту на ринках небанківських фінансових послуг — страхових компаніях, платіжних операторах та кредитних спілках — з метою імплементації Глобальних стандартів внутрішнього аудиту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Змінами передбачено, що небанківські фінансові установи зобов’язані забезпечити ефективне виконання функції внутрішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів.

Річний план перевірок може переглядатися у разі значних змін у діяльності установи, а бюджет підрозділу внутрішнього аудиту може інтегруватися до загального бюджету компанії для реалізації стратегії та ефективного виконання функції.

Підрозділ внутрішнього аудиту має:

оцінювати наявність ресурсів для виконання річного плану перевірок;

оцінювати ефективність внутрішнього аудиту;

забезпечувати безперервний професійний розвиток головного аудитора та співробітників підрозділу;

документувати результати навчання, включно з сертифікатами.

Небанківські фінансові установи повинні мати внутрішні документи, що визначають стратегію, порядок, методологію та організацію функції внутрішнього аудиту, а також критерії визначення значних змін у діяльності.

Окремо для платіжних установ запроваджено обмеження: головний комплаєнс-менеджер не може обіймати інші посади в компанії або в інших юридичних особах (за винятком суміщення з посадою відповідального працівника за фінансовий моніторинг). Це обмеження не поширюється на материнські чи дочірні компанії та учасників фінансової групи, а також на професійні об’єднання платіжного ринку.

Для страхових компаній збільшено термін складання проміжного (квартального) актуарного звіту до 45 днів, а в порядку обліку страхових договорів уточнено вимоги щодо технічних резервів та захисту інформації.

На виконання оновлених вимог передбачено перехідний період: до 30 вересня 2026 року — для організації внутрішнього аудиту небанківських фінансових установ, та до 31 травня 2026 року — для функції комплаєнсу в платіжних установах.

Нагадаємо, кілька днів тому Національний банк України оновив вимоги до організації внутрішнього аудиту. Головна мета змін — інтеграція української банківської системи у світовий фінансовий простір через впровадження "Глобальних стандартів внутрішнього аудиту".