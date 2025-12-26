Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,93

--0,22

EUR

49,43

--0,26

Готівковий курс:

USD

42,17

42,08

EUR

49,90

49,70

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На страховому, платіжному ринках та в кредитних спілках оновлено вимоги до внутрішнього аудиту

нбу
Внутрішній аудит у небанківських фінансових компаніях стане більш прозорим / НБУ

Національний банк України оновив вимоги до здійснення внутрішнього аудиту на ринках небанківських фінансових послуг — страхових компаніях, платіжних операторах та кредитних спілках — з метою імплементації Глобальних стандартів внутрішнього аудиту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Змінами передбачено, що небанківські фінансові установи зобов’язані забезпечити ефективне виконання функції внутрішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів.

Річний план перевірок може переглядатися у разі значних змін у діяльності установи, а бюджет підрозділу внутрішнього аудиту може інтегруватися до загального бюджету компанії для реалізації стратегії та ефективного виконання функції.

Підрозділ внутрішнього аудиту має:

  • оцінювати наявність ресурсів для виконання річного плану перевірок;
  • оцінювати ефективність внутрішнього аудиту;
  • забезпечувати безперервний професійний розвиток головного аудитора та співробітників підрозділу;
  • документувати результати навчання, включно з сертифікатами.

Небанківські фінансові установи повинні мати внутрішні документи, що визначають стратегію, порядок, методологію та організацію функції внутрішнього аудиту, а також критерії визначення значних змін у діяльності.

Окремо для платіжних установ запроваджено обмеження: головний комплаєнс-менеджер не може обіймати інші посади в компанії або в інших юридичних особах (за винятком суміщення з посадою відповідального працівника за фінансовий моніторинг). Це обмеження не поширюється на материнські чи дочірні компанії та учасників фінансової групи, а також на професійні об’єднання платіжного ринку.

Для страхових компаній збільшено термін складання проміжного (квартального) актуарного звіту до 45 днів, а в порядку обліку страхових договорів уточнено вимоги щодо технічних резервів та захисту інформації.

На виконання оновлених вимог передбачено перехідний період: до 30 вересня 2026 року — для організації внутрішнього аудиту небанківських фінансових установ, та до 31 травня 2026 року — для функції комплаєнсу в платіжних установах.

Нагадаємо, кілька днів тому Національний банк України оновив вимоги до організації внутрішнього аудиту. Головна мета змін — інтеграція української банківської системи у світовий фінансовий простір через впровадження "Глобальних стандартів внутрішнього аудиту".

Автор:
Тетяна Гойденко