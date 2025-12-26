На страховом, платежном рынках и в кредитных союзах обновлены требования к внутреннему аудиту

Национальный банк Украины обновил требования к осуществлению внутреннего аудита на рынках небанковских финансовых услуг – страховых компаниях, платежных операторах и кредитных союзах – с целью имплементации Глобальных стандартов внутреннего аудита.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Изменениями предусмотрено, что небанковские финансовые учреждения обязаны обеспечить эффективное выполнение функции внутреннего аудита в соответствии с международными стандартами.

Годовой план проверок может пересматриваться при значительных изменениях в деятельности учреждения, а бюджет подразделения внутреннего аудита может интегрироваться в общий бюджет компании для реализации стратегии и эффективного выполнения функции.

Подразделение внутреннего аудита должно:

оценивать наличие ресурсов для выполнения годового плана проверок;

оценивать эффективность внутреннего аудита;

обеспечивать непрерывное профессиональное развитие главного аудитора и сотрудников подразделения;

документировать результаты обучения, включая сертификаты.

Небанковские финансовые учреждения должны обладать внутренними документами, определяющими стратегию, порядок, методологию и организацию функции внутреннего аудита, а также критерии определения значительных изменений в деятельности.

Отдельно для платежных учреждений введены ограничения: главный комплаенс-менеджер не может занимать другие должности в компании или других юридических лицах (за исключением совмещения с должностью ответственного работника за финансовый мониторинг). Это ограничение не распространяется на материнские или дочерние компании и участников финансовой группы, а также профессиональные объединения платежного рынка.

Для страховых компаний увеличен срок составления промежуточного (квартального) актуарного отчета до 45 дней, а в порядке учета страховых договоров уточнены требования по техническим резервам и защите информации.

На выполнение обновленных требований предусмотрен переходный период: до 30 сентября 2026 г. — для организации внутреннего аудита небанковских финансовых учреждений, и до 31 мая 2026 г. — для функции комплаенса в платежных учреждениях.

Напомним, несколько дней назад Национальный банк Украины обновил требования к организации внутреннего аудита. Главная цель изменений - интеграция украинской банковской системы в мировое финансовое пространство через внедрение "Глобальных стандартов внутреннего аудита".