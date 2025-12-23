НБУ обновил требования по организации внутреннего аудита в банках: что изменится

Национальный банк Украины обновил требования к организации внутреннего аудита. Главная цель изменений — интеграция украинской банковской системы в мировое финансовое пространство через внедрение "Глобальных стандартов внутреннего аудита". Эти правила разработаны международным Институтом внутренних аудиторов и являются эталоном качества в профессиональной среде.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Что же изменится?

Обновленное положение вносит ряд существенных корректив. Документ предусматривает:

обновление принципов организации функции внутреннего аудита;

расширение требований организационной структуры функции внутреннего аудита в банках и банковских группах, включая распределение функций и полномочий совета банка, правления банка, комитета по вопросам аудита (аудиторского комитета) и подразделения внутреннего аудита;

регламентацию процесса проведения внутреннего аудита, включая возможность предоставления консультационных услуг;

усиление требований к внешнему и внутреннему оценке качества функции внутреннего аудита;

расширение требований по организации функции внутреннего аудита в банковских группах;

требования к внутрибанковским документам по внутреннему аудиту.

Сроки и переходный период

Новые правила утверждены постановлением Правления НБУ №151 от 19 декабря 2025 года. Официально документ вступает в силу 24 декабря 2025 года.

Однако правительство и Нацрегулятор понимают сложность процессов, поэтому предоставили банкам время на адаптацию. Все финансовые учреждения и банковские группы имеют срок до 01 июля 2026, чтобы обновить свои внутренние документы и полностью настроить работу согласно новым требованиям.

