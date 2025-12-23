Запланована подія 2

НБУ оновив вимоги щодо організації внутрішнього аудиту в банках: що зміниться

НБУ
НБУ оновив вимоги щодо організації внутрішнього аудиту / НБУ

Національний банк України оновив вимоги до організації внутрішнього аудиту. Головна мета змін — інтеграція української банківської системи у світовий фінансовий простір через впровадження "Глобальних стандартів внутрішнього аудиту". Ці правила розроблені міжнародним Інститутом внутрішніх аудиторів і є еталоном якості в професійному середовищі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Що саме зміниться?

Оновлене положення вносить низку суттєвих коректив. Документ передбачає:

  • оновлення принципів організації функції внутрішнього аудиту; 
  • розширення вимог щодо організаційної структури функції внутрішнього аудиту в банках та банківських групах, включаючи розподіл функцій та повноважень ради банку, правління банку, комітету з питань аудиту (аудиторського комітету) та підрозділу внутрішнього аудиту; 
  • регламентацію процесу проведення внутрішнього аудиту, включаючи можливість надання консультаційних послуг; 
  • посилення вимог щодо зовнішнього та внутрішнього оцінювання якості функції внутрішнього аудиту; 
  • розширення вимог щодо організації функції внутрішнього аудиту в банківських групах; 
  • вимоги до внутрішньобанківських документів з питань внутрішнього аудиту.

Терміни та перехідний період

Нові правила затверджені постановою Правління НБУ № 151 від 19 грудня 2025 року. Офіційно документ набирає чинності з 24 грудня 2025 року.

Проте уряд та Нацрегулятор розуміють складність процесів, тому надали банкам час на адаптацію. Усі фінансові установи та банківські групи мають термін до 01 липня 2026 року, щоб оновити свої внутрішні документи та повністю налаштувати роботу згідно з новими вимогами.

Автор:
Тетяна Ковальчук