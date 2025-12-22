НБУ начнет проверять банки на уровень инклюзивности

Национальный банк Украины введет проверки банков на уровень инклюзивности и доступности финансовых услуг для ветеранов и людей с инвалидностью. Соответствующие критерии станут частью инспекционной оценки начиная с 2026 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение главы НБУ Андрея Пышного, которое он опубликовал после финальной в 2025 году встречи с крупнейшими банками страны.

По его словам, толчком к принятию принципиального решения стала резонансная ситуация с ветераном, которая выявила системную проблему во взаимодействии банков с клиентами с инвалидностью.

"Ситуация, которая на этой неделе произошла с ветераном Русланом Кнышем, не является историей только одного банка. Это вызов для всей банковской системы. А значит, и ответ на него должен быть общим", - подчеркнул Пышный.

В НБУ отмечают, что действующие регуляции уже сейчас дают банкам достаточную гибкость во избежание подобных случаев. Проблема заключается не только в правилах, но и в культуре взаимодействия, управленческих подходах и готовности к изменениям.

Регулятор ожидает от банков критического анализа и при необходимости пересмотра внутренних процедур — от идентификации клиентов и альтернативных способов подтверждения личности до устранения физических барьеров, адаптации продуктов и договоров, а также обучения персонала.

Новый инструмент надзора будет предусматривать оценку:

наличия стратегии инклюзивности;

организационного и функционального построения процессов;

доступности товаров и сервисов;

подготовки работников;

соблюдение методических рекомендаций НБУ, предоставленных в 2024 году.

Детали подхода будут открыто представлены рынку после завершения подготовки. В начале 2026 г. НБУ также планирует провести круглый стол при участии банков, общественных организаций, правительства и международных партнеров.

" Я еще раз повторю: обслуживать ветеранов - это большая честь. Получать достойное, доступное и человечное обслуживание - это их неотъемлемое право, обеспечить это - наша обязанность", - подчеркнул глава НБУ.

Что предшествовало

Накануне стало известно об инциденте с 20-летним ветераном, который потерял все конечности и не смог восстановить банковскую карту ПриватБанка, на которую должны поступать государственные выплаты.

По словам командир патронатной службы полка "Азов" Елены Толкачевой, во время обращения в отделение менеджер банка предложил ветерану самостоятельно держать карточку у лица для фото, несмотря на отсутствие у него рук. Другому человеку делать это не позволили, а единственной альтернативой назвали оформление доверенности и выдачу карты по имени медицинского куратора.

Толкачева подчеркнула, что из-за формального подхода ветеран фактически остался без доступа к принадлежащим ему средствам и был вынужден ждать протезирования, которое может длиться месяцы.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях.