НБУ обновил порядок регистрации платежных систем и технологических операторов

Национальный банк Украины обновил порядок внесения и исключения платежных систем, их участников, технологических операторов и коммерческих агентов в Реестр платежной инфраструктуры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Обновлены правила НБУ для платежных систем

Изменения направлены на усовершенствование процедуры регистрации участников платежного рынка и будут способствовать повышению его прозрачности.

Национальный банк Украины уточнил и расширил правила для платежных систем, их участников, технологических операторов и коммерческих агентов:

Исключения из представления документов. Определены случаи, когда операторам платежных систем, созданным нерезидентами, технологическим операторам и участникам платежных систем, не нужно подавать обновленные документы в Нацбанк. Уточнение требований к описанию услуг. Обновлены правила описания финансовых платежных услуг в документах платежных систем и их участников, в частности, относительно валютного законодательства и защиты информации. Расширение требований к регистрации. Теперь для внесения технологического оператора в Реестр нужно представлять пакет документов, включающий план деятельности и финансовую отчетность.

Установлен перечень обстоятельств владельцев и руководителей платежных систем или технологических операторов, на основании которых Нацбанк может отказать в регистрации или отменить ее.

Теперь для внесения технологического оператора в Реестр нужно представлять пакет документов, включающий план деятельности и финансовую отчетность.

Установлен перечень обстоятельств владельцев и руководителей платежных систем или технологических операторов, на основании которых Нацбанк может отказать в регистрации или отменить ее. Совершенствование административного производства. Внесены изменения в процедуру административного производства, осуществляемую Национальным банком. Оптимизация сообщений Нацбанка. Операторы платежных систем, их участники и технологические операторы теперь сообщают Нацбанку о начале использования вебсайтов.

Операторы платежных систем информируют о прекращении договорных отношений с расчетным банком.

Операторы платежных систем, их участники и технологические операторы теперь сообщают Нацбанку о начале использования вебсайтов.

Операторы платежных систем информируют о прекращении договорных отношений с расчетным банком. Уточнение данных в заявлениях. Определен точный перечень информации, которую предоставлятели финансовых платежных услуг должны указывать в заявлениях о внесении или исключении из Реестра сведений о коммерческих агентах. Электронные документы и подписи. Определены виды подписей и печатей, которые должны использоваться при создании электронных документов или электронных копий бумажных документов.

Ранее сообщалось, что НБУ предлагает новые правила оверсайта платежной инфраструктуры. Изменения предполагают усиление контроля за платежными системами и технологическими операторами.