НБУ обновил порядок регистрации платежных систем и технологических операторов
Национальный банк Украины обновил порядок внесения и исключения платежных систем, их участников, технологических операторов и коммерческих агентов в Реестр платежной инфраструктуры.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.
Обновлены правила НБУ для платежных систем
Изменения направлены на усовершенствование процедуры регистрации участников платежного рынка и будут способствовать повышению его прозрачности.
Национальный банк Украины уточнил и расширил правила для платежных систем, их участников, технологических операторов и коммерческих агентов:
- Исключения из представления документов. Определены случаи, когда операторам платежных систем, созданным нерезидентами, технологическим операторам и участникам платежных систем, не нужно подавать обновленные документы в Нацбанк.
- Уточнение требований к описанию услуг. Обновлены правила описания финансовых платежных услуг в документах платежных систем и их участников, в частности, относительно валютного законодательства и защиты информации.
Расширение требований к регистрации.
- Теперь для внесения технологического оператора в Реестр нужно представлять пакет документов, включающий план деятельности и финансовую отчетность.
- Установлен перечень обстоятельств владельцев и руководителей платежных систем или технологических операторов, на основании которых Нацбанк может отказать в регистрации или отменить ее.
- Совершенствование административного производства. Внесены изменения в процедуру административного производства, осуществляемую Национальным банком.
Оптимизация сообщений Нацбанка.
- Операторы платежных систем, их участники и технологические операторы теперь сообщают Нацбанку о начале использования вебсайтов.
- Операторы платежных систем информируют о прекращении договорных отношений с расчетным банком.
- Уточнение данных в заявлениях. Определен точный перечень информации, которую предоставлятели финансовых платежных услуг должны указывать в заявлениях о внесении или исключении из Реестра сведений о коммерческих агентах.
- Электронные документы и подписи. Определены виды подписей и печатей, которые должны использоваться при создании электронных документов или электронных копий бумажных документов.
Ранее сообщалось, что НБУ предлагает новые правила оверсайта платежной инфраструктуры. Изменения предполагают усиление контроля за платежными системами и технологическими операторами.