Платежные системы под обновленным контролем: НБУ инициирует новые правила

НБУ
НБУ обновляет подходы к контролю платежной инфраструктуры / НБУ

Национальный банк Украины предлагает новые правила оверсайта платежной инфраструктуры. Изменения предполагают усиление контроля за платежными системами и технологическими операторами.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Регулятор планирует внести ряд изменений в порядок осуществления оверсайта платежной инфраструктуры в Украине. В частности, предлагается:

  • исключить нормы относительно оверсайта поставщиков платежных услуг, включая эмитенты электронных денег, не являющихся субъектами платежных систем;
  • расширить список организационных и технических мероприятий по обеспечению непрерывности деятельности всех объектов оверсайта;
  • усилить требования к управлению рисками третьих сторон, в частности, отменить право технологических операторов передавать выполнение своих функций другим операторам платежных услуг;
  • обновить порядок определения важности платежных систем и технологических операторов;
  • усовершенствовать подходы к оценке платежной инфраструктуры;
  • актуализировать терминологию в соответствии с современным законодательством по защите информации, электронных коммуникаций и других нормативных актов.

Что такое оверсайт?

Оверсайт – это надзор за платежной инфраструктурой, направленный на обеспечение ее стабильной, надежной и эффективной работы. Его основная цель - предотвращать риски, которые могут угрожать интересам пользователей платежных услуг.

Главные составляющие оверсайта:

  • Мониторинг – постоянное наблюдение за работой платежных систем и других объектов инфраструктуры.
  • Оценка соответствия – проверка соблюдения законодательства и международных стандартов.
  • Установка требований – правила и ограничения для участников инфраструктуры.
  • Предоставление рекомендаций – советы по улучшению работы и устранению недостатков.
  • Меры воздействия – применение санкций в случае нарушений.
  • Предотвращение рисков – выявление и устранение угроз для пользователей платежных услуг.
Автор:
Ольга Опенько