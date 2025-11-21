Платежные системы под обновленным контролем: НБУ инициирует новые правила

Национальный банк Украины предлагает новые правила оверсайта платежной инфраструктуры. Изменения предполагают усиление контроля за платежными системами и технологическими операторами.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Регулятор планирует внести ряд изменений в порядок осуществления оверсайта платежной инфраструктуры в Украине. В частности, предлагается:

исключить нормы относительно оверсайта поставщиков платежных услуг, включая эмитенты электронных денег, не являющихся субъектами платежных систем;

расширить список организационных и технических мероприятий по обеспечению непрерывности деятельности всех объектов оверсайта;

усилить требования к управлению рисками третьих сторон, в частности, отменить право технологических операторов передавать выполнение своих функций другим операторам платежных услуг;

обновить порядок определения важности платежных систем и технологических операторов;

усовершенствовать подходы к оценке платежной инфраструктуры;

актуализировать терминологию в соответствии с современным законодательством по защите информации, электронных коммуникаций и других нормативных актов.

Что такое оверсайт?

Оверсайт – это надзор за платежной инфраструктурой, направленный на обеспечение ее стабильной, надежной и эффективной работы. Его основная цель - предотвращать риски, которые могут угрожать интересам пользователей платежных услуг.

Главные составляющие оверсайта: