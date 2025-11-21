- Категория
Платежные системы под обновленным контролем: НБУ инициирует новые правила
Национальный банк Украины предлагает новые правила оверсайта платежной инфраструктуры. Изменения предполагают усиление контроля за платежными системами и технологическими операторами.
Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Регулятор планирует внести ряд изменений в порядок осуществления оверсайта платежной инфраструктуры в Украине. В частности, предлагается:
- исключить нормы относительно оверсайта поставщиков платежных услуг, включая эмитенты электронных денег, не являющихся субъектами платежных систем;
- расширить список организационных и технических мероприятий по обеспечению непрерывности деятельности всех объектов оверсайта;
- усилить требования к управлению рисками третьих сторон, в частности, отменить право технологических операторов передавать выполнение своих функций другим операторам платежных услуг;
- обновить порядок определения важности платежных систем и технологических операторов;
- усовершенствовать подходы к оценке платежной инфраструктуры;
- актуализировать терминологию в соответствии с современным законодательством по защите информации, электронных коммуникаций и других нормативных актов.
Что такое оверсайт?
Оверсайт – это надзор за платежной инфраструктурой, направленный на обеспечение ее стабильной, надежной и эффективной работы. Его основная цель - предотвращать риски, которые могут угрожать интересам пользователей платежных услуг.
Главные составляющие оверсайта:
- Мониторинг – постоянное наблюдение за работой платежных систем и других объектов инфраструктуры.
- Оценка соответствия – проверка соблюдения законодательства и международных стандартов.
- Установка требований – правила и ограничения для участников инфраструктуры.
- Предоставление рекомендаций – советы по улучшению работы и устранению недостатков.
- Меры воздействия – применение санкций в случае нарушений.
- Предотвращение рисков – выявление и устранение угроз для пользователей платежных услуг.