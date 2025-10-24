Запланована подія 2

НБУ обновил порядок проведения мониторинга объектов оверсайта платежной инфраструктуры: что изменилось?

Национальный банк Украины внес изменения в порядок проведения как выездного, так и безвыездного мониторинга, чтобы привести его в соответствие с последними законодательными требованиями.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Ключевые изменения, внесенные национальным финрегулятором:

  • уточнил перечень объектов оверсайта, исключив из него поставщиков платежных услуг и эмитентов электронных денег, работающих за пределами платежных систем;  
  • уточнил систему показателей для безвыездного мониторинга объектов оверсайта и порядок проведения безвыездного мониторинга системно важных платежных систем, важных платежных систем, а также важных технологических операторов;  
  • уточнил термин "существенные отклонения показателей деятельности объекта оверсайта" при представлении объектами оверсайта статистической отчетности в НБУ;  
  • внедрил возможность оформления Нацбанком материалов административного производства по применению мер воздействия на объект оверсайта в случае выявления нарушений им законодательства;  
  • определил день начала административного производства в административном деле о применении меры воздействия к объекту оверсайта на основании результатов проведенного к нему мониторинга;  
  • унифицировал требования и сроки по оформлению документов по результатам выездного мониторинга и обмена ими с объектом оверсайта.

Что такое оверсайт?

Оверсайт – это надзор, который осуществляется для обеспечения непрерывного, надежного и эффективного функционирования инфраструктур финансового рынка, таких как платежные системы. Этот процесс включает мониторинг, оценку соответствия законодательству и международным стандартам, установление требований и предоставление рекомендаций по улучшению деятельности. Главная цель — предотвращение рисков, которые могут угрожать интересам пользователей.

Напомним, в октябре НБУ предложил повторно обсудить изменения в порядке безналичных расчетов в национальной валюте. Нововведения упростят перевод средств без открытия счета для пользователей платежных услуг и поставщиков этих услуг.

