В НБУ назвали условия для смягчения процентной политики

Члены Комитета по монетарной политике Национального банка Украины (КМП) ожидают смягчения процентной политики НБУ в 2026 году при снижении проинфляционных рисков, прежде всего связанных с параметрами внешнего финансирования.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Напоминают, что 11 декабря регулятор принял решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%.

Решение традиционно предшествовала дискуссия на заседании КМП, в состав которого входит правление НБУ и директора профильных департаментов.

В НБУ отмечают, что на момент принятия решения сохранялась неопределенность по параметрам внешней помощи в 2026-2027 годах.

Поэтому десять членов КМП высказались за сохранение учетной ставки на уровне 15,5% в декабре, один – за снижение до 15%.

Большинство из них согласились, что сохранение учетной ставки необходимо для приведения инфляции к цели 5%, учитывая высокие проинфляционные риски, в частности связанные с последствиями войны, а также вероятной недостаточностью международного финансирования.

По мнению одного участника дискуссии, высказавшегося за снижение ставки, устойчивое замедление инфляции с определенным опережением прогноза НБУ является основополагающим основанием для осторожного смягчения политики, а на риски, связанные с внешней помощью, следует реагировать исключительно в случае их реализации.

Также члены КМП ожидают смягчения процентной политики НБУ в 2026 году при снижении проинфляционных рисков, прежде всего связанных с параметрами внешнего финансирования.

Восемь из них прогнозируют, что в конце 2026 года учетная ставка составит 12,5%, в то же время большинство не исключает сценария более жесткой процентной политики по реализации рисков.

Трое участников дискуссии уверены, что проинфляционные риски, связанные с последствиями войны, будут и дальше значительно ограничивать пространство для снижения ставки. По их мнению, в конце 2026 г. она будет в диапазоне 13–14%.

Заметим, что в октябре регулятор сохранил также учетную ставку на уровне 15,5% .

Снижение и повышение учетной ставки

Заметим, что еще в начале июня 2022 г. Нацбанк, учитывая экстренную ситуацию, стремительно поднял учетную ставку с 10% до 25%. Ставка в 25% продержалась с тех пор до конца июля 2023 года. Однако 27 июля НБУ сообщил о ее сокращении до 22%.

А уже 14 сентября учетную ставку снизили с 22% до 20%. Такому решению способствовало стремительное замедление инфляции и достаточно устойчивая ситуация на валютном рынке, что позволило продолжить цикл снижения ключевой ставки. С 27 октября НБУ установил учетную ставку на уровне 16%, сравнив ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт. А с 15 декабря 2023 года НБУ принял решение снизить учетную ставку с 16,0% до 15,0% годовых.

14 марта 2024 года учетную ставку НБУ снизил на 0,5 процентного пункта - до 14,5 %. А 25 апреля регулятор принял решение снизить учетную ставку на 1 процентный пункт – до 13,5%. 14 июня 2024 учетную ставку снизили до 13%.

А уже в январе 2025 регулятор повысил учетную ставку до 14,5% годовых.

6 марта правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку на 1 процентный пункт до 15,5% годовых.

Что такое учетная ставка

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Ставка определяет стоимость кредитов на рынке.

Посредством учетной ставки НБУ влияет уровень инфляции. Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.

Детальнее о том, на что влияет повышение учетной ставки, читайте поссылке .