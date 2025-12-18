Банки активно способствуют восстановлению экономики: НБУ представил отчет о финансовой стабильности

Национальный банк Украины представил отчет о финансовой стабильности, дающий четкие ответы: будут ли деньги на кредиты, насколько надежны наши банки и как в следующем году повлияет повышение ставки налога до 50% на прибыль банков.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Общая картина

Согласно документу второе полугодие 2025 показало положительную динамику. Устойчивое наращивание банками кредитного портфеля и активное инвестирование в инфраструктуру свидетельствуют об углублении роли сектора как финансового посредника. Экономика может все больше полагаться на внутренние ресурсы как во время войны, так и для послевоенного восстановления. В то же время, внимание к контролю рисков и обеспечению бесперебойной работы остаются приоритетом для финучреждений.

Макроэкономические условия

Как отметили в НБУ, финансовая поддержка будет оставаться залогом макроэкономической устойчивости Украины. В то же время сохраняются риски, связанные с неритмичностью или недостаточностью внешнего финансирования. В случае временных пауз в поступлении внешней помощи банки имеют возможность несколько нарастить свои вложения в государственные ценные бумаги с учетом достаточной ликвидности.

Показатели ликвидности банков высоки. Однако доля высококачественных ликвидных активов с начала года сократилась до трети активов банков. В дальнейшем управление ликвидностью потребует усиленного внимания, прежде всего, учитывая активное наращивание банками кредитного портфеля.

Кредитование бизнеса и населения

Сейчас идет оживленное кредитование. Основу портфеля составляют кредиты малым и средним предприятиям, однако во втором полугодии усилился спрос крупного бизнеса на инвестиционные ссуды, который удовлетворяли банки.

В Нацбанке считают, что рост доли кредитов государственным компаниям в портфеле банков оправдан в условиях войны, однако в дальнейшем потребует контроля.

Розничное необеспеченное кредитование привлекает большинство банков, в то же время немногие из них заинтересованы в кредитовании покупки жилья. Повысить интерес банков к ипотечному кредитованию должно внедрение компенсационной модели в 2026 году.

Процентная маржа и повышение налога

По данным отчета, процентная маржа остается высокой, поддерживая эффективность банков. В то же время финучреждения и дальше инвестируют в собственную инфраструктуру и поддержание устойчивости, что требует наращивания расходов и снижает рентабельность банковского сектора.

Нацбанк отмечает, что повышение ставки налога на прибыль банков до уровня 50% в 2026 году ограничит возможности банков в дальнейшем наращивать сделки. Этот шаг лишает украинские банки премии за работу в условиях военных рисков, что наносит ущерб инвестиционной привлекательности отечественного финансового сектора. А также может усложнить приватизацию государственных банков.

Запас капитала для покрытия рисков

По результатам оценки устойчивости 9 банков с долей в активах 18% нуждались в повышенном уровне достаточности капитала.

Национальный банк принял решение, что с начала 2027 года банки должны соблюдать требования к буферам капитала. Также разрабатывается методология определения повышенных индивидуальных требований к капиталу внутри Pillar II для их внедрения с 2027 года.

Целью Национального банка является дальнейшее внедрение требований ЕС в финансовом секторе в соответствии с переговорными позициями.

Страховой рынок

Наибольшее продвижение страхового рынка очистилось от компаний с недостаточным запасом капитала или непрозрачной структурой собственности и получило обновленное законодательство для развития ключевых продуктов.

У страховщиков уже есть определенные продукты для страхования от военных рисков, развитию которых будет способствовать новая программа государственной поддержки. В то же время подготовка долгосрочной системной модели военного страхования продолжается.

Напомним, 11 декабря правление Национального банка приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 15,5% на фоне сохранения рисков, связанных с международным финансированием.